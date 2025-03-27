Оксфордский словарь пополнился означающим крайнюю степень милоты словом

Из Южной Африки в английский попало междометие yoh — оно выражает широкий спектр эмоций: от удивления и восхищения до шока и разочарования. Слово, по мнению лингвистов, происходит из африкаанс и языка коса, и было впервые зафиксировано еще в 1855 году.