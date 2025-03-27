Оксфордский словарь пополнился означающим крайнюю степень милоты словом

В Оксфордский словарь английского языка (OED) добавили 42 новых слова из разных языков мира — теперь они стали частью «мирового английского». Это непереводимые слова, значение которых трудно передать на другом языке. Они перечислены на сайте словаря. В список вошли слова из разных регионов мира — Филиппин, Ирландии, Малайзии, Сингапура и Южной Африки.
Так, в словарь попало филиппинское слово «гигил». По словам составителей словаря, это слово описывает ощущение, которое возникает, когда человек испытывает настолько сильное восхищение, что ему хочется крепко сжать руки, стиснуть зубы или ущипнуть кого-то от умиления.
В словарь вошли и другие филиппинские слова. Среди них — «видеоке», местная версия караоке с подсчетом баллов, и «салакот» — легкая широкополая шляпа, которую традиционно носят фермеры, и «сандо» — одежда без рукавов, напоминающая жилетку.
Сингапур и Малайзия обогатили словарь словами, связанными с едой. Среди них — тосты «кая» с джемом из кокосового молока, название блюда fish head curry (карри из рыбных голов) и глагол tapau — брать еду навынос. Оттуда же в английский попало слово «аламак» — им обычно выражают удивление или недовольство.
Из Южной Африки в английский попало междометие yoh — оно выражает широкий спектр эмоций: от удивления и восхищения до шока и разочарования. Слово, по мнению лингвистов, происходит из африкаанс и языка коса, и было впервые зафиксировано еще в 1855 году.
Из Ирландии в английский пришло выражение to act the maggot (буквально — «вести себя как личинка»), что означает дурачиться или совершать дурацкие поступки.
Ранее Оксфордский словарь английского языка объявил словом 2024 года выражение brain rot. Словосочетание было выбрано на основе общественного голосования, в котором приняли участие более чем 37 тыс. человек. Респондентам предстояло сделать выбор из шести слов-кандидатов, шорт-лист был составлен экспертами и отражает настроения и обсуждения, «сформировавшие» уходящий год.
Brain rot можно буквально перевести как «разложение (гниение) мозга». Таким выражением обозначают предполагаемое ухудшение психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации, в особенности онлайн-контента, у которой нет содержательной ценности. Частота использования данного словосочетания за год выросла на 230%.