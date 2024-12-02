Оксфордский словарь назвал «брейнрот» словом 2024 года

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «брейнрот» (brain rot, дословный перевод — гниение мозга) словом 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы издательства Оксфордского университета Oxford University Press.
Словарь определяет «брейнрот» следующим образом: «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материала (в особенности онлайн-контента), который считается тривиальным или примитивным». Отмечается, что за последний год это слово стали искать в словаре на 230% чаще, чем ранее.
В издательстве указали, что впервые использование слова «брейнрот» было зафиксировано в 1854 году в книге американского писателя Генри Дэвида Торо (1817−1862) «Уолден, или жизнь в лесу» (Walden; or, Life in the Woods). За последние месяцы оно набрало стремительную популярность в социальных сетях и вошло в постоянный лексикон блогеров и журналистов.
Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте издательства. Всего на выбор были выставлены шесть слов. Помимо «брейнрот», это прилагательное «демьюр» (demure), которое является синонимом слова «сдержанный», существительное «слоп» (slop), обозначающее сгенерированный искусственным интеллектом онлайн-контент низкого качества, и существительное «лор» (lore), под которым подразумевается совокупность фактов и знаний о ком-то или о чем-то, необходимых для понимания темы обсуждения. Кроме того, в короткий список были включены существительные «ромэнтези» (romantasy — романтическое фэнтези) и «дайнамикпрайсинг» (dynamic pricing — динамическое ценообразование).
В 2023 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное «ризз» (rizz), обозначающее «стиль, шарм или привлекательность». Кембриджский словарь английского языка ранее назвал глагол «манифестировать» (manifest) словом 2024 года. Он обозначает «использование методов, таких как визуализация и аффирмация, чтобы помочь представить себе, что вы достигли чего-то желанного, полагая, что подобные действия увеличат вероятность этих достижений».