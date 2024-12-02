Оксфордский словарь назвал «брейнрот» словом 2024 года

Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте издательства. Всего на выбор были выставлены шесть слов. Помимо «брейнрот», это прилагательное «демьюр» (demure), которое является синонимом слова «сдержанный», существительное «слоп» (slop), обозначающее сгенерированный искусственным интеллектом онлайн-контент низкого качества, и существительное «лор» (lore), под которым подразумевается совокупность фактов и знаний о ком-то или о чем-то, необходимых для понимания темы обсуждения. Кроме того, в короткий список были включены существительные «ромэнтези» (romantasy — романтическое фэнтези) и «дайнамикпрайсинг» (dynamic pricing — динамическое ценообразование).