Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом подтвердил, что наша страна будет руководствоваться гуманитарным правом и гарантирует жизнь окруженным в Курской области бойцам ВСУ. Вместе с этим российский лидер напомнил о преступлениях украинских боевиков против мирного населения. Ранее хозяин Белого дома просил Путина пощадить остатки ВСУ, оставшихся на территории России.
— Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2,5 тысячи солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим, — сказал Трамп во время интервью телеканалу Fox News.
Забота Трампа может быть связана и с опасениями за своих граждан. РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева сообщает, что в окружении могут быть иностранные наемники. Кроме них зафиксировано присутствие неких ученых, которые передвигаются по Курской области с личной охраной. У наемников, как и у украинцев, есть шанс выжить. Для этого им необходимо сложить оружие и сдаться в плен. Тем более, что им это советовали их инструкторы.
— По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто, говорит, пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Говорит, не все русские плохие пацаны, — рассказал бывший украинский военнослужащий Юрий Конограй, выживший в Курской области.
Военный эксперт, бывший заместитель командующего Народной милицией ЛНР Виталий Киселев в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что русских бойцов в плен попадает куда меньшее количество, чем украинцев. Сейчас те, кто окажется в наших руках в Курской области, могут предстать и перед судом.
С точки зрения международного права президент правильно ответил. Если противник складывает оружие, мы оформляем их как военнопленных, и дальше с ними будут проведены следственные мероприятия. Мы должны среди них выявить тех преступников, которые реально совершали преступления. Они в противовес нормам морали убивали мирных граждан, пытали раненых.
Владимир Путин заявил, что операция в Курской области завершается. Президент России, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, отметил, что по нашим законам все вторгнувшиеся в Курскую область — террористы. Правоохранителям поручено выявлять злодеяния ВСУ, фиксировать их и проводить расследование. Прокуратуре также предстоит контролировать оказание помощи пострадавшим гражданам.
— Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевался над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем получить справедливое наказание, — сказал глава государства.
Виталий Киселев напомнил, что многие после возврата из российского плена опять попадают на фронт или же проходят фильтрацию в СБУ. Их подозревают в том, что они прошли вербовку. Но есть еще один вариант вернуться на фронт, но уже не в ВСУ. Вместе с российской армией Украину освобождают украинские граждане, перешедшие на нашу сторону и объединенные в отряд имени Максима Кривоноса. Именно они в будущем могут стать политической и военной элитой Киева, считает Киселев.