Забота Трампа может быть связана и с опасениями за своих граждан. РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева сообщает, что в окружении могут быть иностранные наемники. Кроме них зафиксировано присутствие неких ученых, которые передвигаются по Курской области с личной охраной. У наемников, как и у украинцев, есть шанс выжить. Для этого им необходимо сложить оружие и сдаться в плен. Тем более, что им это советовали их инструкторы.