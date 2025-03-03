Около 8% россиян готовы взять дополнительный выходной в честь 8 Марта

Около 8% работающих россиян намерены использовать отгулы и отпускные дни, чтобы продлить отдых на 8 Марта, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
В 2025 году 8 Марта выпадает на субботу, дополнительного выходного в честь Международного женского дня в марте не будет — правительство перенесло его на 13 июня, чтобы продлить праздники по случаю Дня России. Однако многие россияне намерены самостоятельно продлить себе праздник, используя для этого отпуск или отгулы — так планируют поступить 8% опрошенных россиян.
Чаще всего увеличить время отдыха хотят граждане, чей доход составляет от 100 тыс. руб. в месяц (16%). Продлить выходные с помощью отпусков и отгулов больше готовы мужчины, чем женщины: так заявили 10 и 6% соответственно.
При этом у подавляющего большинства россиян (64%) планов продлить себе выходные по случаю 8 Марта нет. 15% респондентов пока не определились. Еще 13% опрошенных работают по сменному графику, в котором не учитываются государственные праздники.
В 2025 году не будет длинных выходных в связи с 8 Марта, несмотря на то что Международный женский день выпадает на субботу. Выходной перенесли с пятницы, 7 марта, на 13 июня. Длинных выходных в этом году не было и на 23 Февраля. Праздник выпал на воскресенье, выходной перенесли с 24 февраля на 8 мая. Таким образом, в мае граждане будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая.
По производственному календарю на 2025 год в конце октября — начале ноября пройдет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. После нее последует три выходных дня подряд, приуроченных ко Дню народного единства, — 2, 3 и 4 ноября. Последним рабочим днем в декабре будет вторник, 30 декабря, 31 декабря — нерабочий день.