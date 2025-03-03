Около 8% россиян готовы взять дополнительный выходной в честь 8 Марта

В 2025 году не будет длинных выходных в связи с 8 Марта, несмотря на то что Международный женский день выпадает на субботу. Выходной перенесли с пятницы, 7 марта, на 13 июня. Длинных выходных в этом году не было и на 23 Февраля. Праздник выпал на воскресенье, выходной перенесли с 24 февраля на 8 мая. Таким образом, в мае граждане будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая.