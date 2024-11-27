Оклеветанный молвой. Вымыслы и правда о великом князе Сергее Александровиче

Размер поля, предназначенного для увеселений, был уменьшен более чем на треть. Одновременно расчётная вместимость публики была увеличена более чем в 2,5 раза, со 150 тыс. человек до 400 тыс. В результате, если на коронации 1883 года на каждого гуляющего приходилось более 17 м², то в 1896-м — менее 3 м². Таким образом, как замечает современный исследователь, доктор архитектуры Инесса Слюнькова: «Если бы трагедия не произошла до начала гулянья, то во время представления теснота, а местами и давка были бы обеспечены самим проектом».