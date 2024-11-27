Оклеветанный молвой. Вымыслы и правда о великом князе Сергее Александровиче

Рано или поздно история всё расставляет по своим местам. В нынешнем году поборники исторической справедливости могли торжествовать победу: в центре столицы усилиями Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества был установлен памятник великому князю Сергею Александровичу и его жене, великой княгине Елизавете Фёдоровне. Их огромный вклад в развитие России, Москвы, неутомимые труды в деле помощи ближнему к настоящему времени столь основательно изучены учёными, что открытие памятника великокняжеской чете стало неизбежным.
Но ни одно хорошее дело, как известно, не остаётся безнаказанным. Открытие монумента вызвало шквал публикаций в интернете. Вопреки огромному массиву сохранившихся документов и наперекор исследованиям десятков квалифицированных учёных авторы подобной сетевой макулатуры предприняли попытку манипулировать сознанием людей и реанимировать давно опровергнутые наукой мифы о великом князе Сергее Александровиче.
«Пункты обвинения»
«Антисемит» и «князь Ходынский» — такие ярлыки ещё в дореволюционной России пытались навесить на него личные недоброжелатели, а также политические противники из либеральной и революционной среды. Великий князь долгие годы занимал пост московского генерал-губернатора. Имел серьёзное влияние на внутреннюю политику России в царствование своего племянника, императора Николая II, пользовался большой популярностью среди рабочих, которым всячески покровительствовал. Будучи убеждённым консерватором, имея прямой характер, Сергей Александрович просто не мог не приобрести недругов. Одни стремились нанести удар лично по великому князю и отодвинуть его на обочину политической жизни. Другие хотели, распространяя негативные слухи о представителе императорской династии, расшатать весь государственный строй.
Однако все «пункты обвинения» в его адрес легко опровергаются. Несостоятельность упрёков в антисемитизме очевидна: в личном дневнике и переписке великого князя ни разу не встречаются выпады против евреев. Более того, сохранились свидетельства благотворительной помощи, которую Сергей Александрович оказывал еврейскому населению. В частности, хорошо известно, что он всячески поддерживал великого художника-пейзажиста Исаака Левитана.
Выселение значительной части еврейского населения из Москвы в начале 1890-х годов, в первые годы генерал-губернаторства Сергея Александровича, состоялось по инициативе министра внутренних дел Ивана Дурново. При этом предпринятые действия имели не сугубо антисемитскую направленность, а были призваны бороться с нелегальной миграцией и должны были выправить массовые нарушения законодательства в этой области. Подобные нарушения приобрели системный характер в Москве при попустительстве князя Владимира Долгорукова, предшественника Сергея Александровича на посту генерал-губернатора.
Самым распространённым обвинением в адрес великого князя стало утверждение о его безусловной и единоличной ответственности за давку на Ходынском поле в мае 1896-го во время коронационных торжеств в Москве в связи с венчанием на царство императора Николая II. Но анализ конкретных обстоятельств позволяет увидеть события иначе.
Фатальные ошибки проектирования
Организацией коронационных мероприятий занималось Министерство Императорского Двора и уделов. Была образована специальная коронационная комиссия, которую возглавил министр Двора, влиятельнейший государственный деятель граф Илларион Воронцов-Дашков.
В Москве, древней русской столице, 14 мая 1896 года Николай II по примеру предков венчался в Успенском соборе на царство Российское. Через четыре дня, 18 мая, на Ходынском поле, как и 13 лет назад, во время коронации императора Александра III, должны были пройти увеселительные представления для народа с раздачей коронационных подарков. Но если в 1883 году всё было благополучно, то в 1896-м произошла давка, в которой погибло много людей. Следствие по ходынскому делу поручили Павлу Кейзеру, которого коллеги считали одним из лучших московских следователей.
На основании его расследования «в преступном бездействии с особо важными последствиями» были признаны виновными глава московской полиции Александр Власовский и двое его подчинённых, а также представители Министерства Императорского Двора Николай Бер и Владимир Николя.
Бер возглавлял созданное коронационной комиссией Особое установление, полностью выведенное из-под контроля местных властей, и непосредственно заведовал организацией мероприятия на Ходынском поле. Инженер Николя осуществлял руководство всеми строительными работами на поле.
Следствием была назначена независимая экспертиза, которую провели уважаемые архитекторы Константин Быковский и Максим Геппенер, авторитетные специалисты своего времени. Они выявили колоссальные недостатки в проекте Николя, которые поспособствовали трагедии. За основу инженер взял план Ходынского поля, разработанный для народного праздника коронации Александра III, но произвёл существенные изменения, во многом нарушив порядок расположения застройки.
Размер поля, предназначенного для увеселений, был уменьшен более чем на треть. Одновременно расчётная вместимость публики была увеличена более чем в 2,5 раза, со 150 тыс. человек до 400 тыс. В результате, если на коронации 1883 года на каждого гуляющего приходилось более 17 м², то в 1896-м — менее 3 м². Таким образом, как замечает современный исследователь, доктор архитектуры Инесса Слюнькова: «Если бы трагедия не произошла до начала гулянья, то во время представления теснота, а местами и давка были бы обеспечены самим проектом».
Глупость или измена?
Несмотря на эти и другие просчёты в работе сотрудников Особого установления, основную вину возложили на московскую полицию. Министерство Двора и его сотрудники в значительной степени выводились из-под удара. Сказалось влияние графа Воронцова-Дашкова.
В адрес великого князя Сергея Александровича поспешили бросить бездоказательные обвинения. Именно августейшего генерал-губернатора «общественное мнение» немедленно объявило главным и единственным виновником трагической случайности на Ходынке. Не дожидаясь результатов расследования, ему уже придумали прозвище — «князь Ходынский».
Негативный образ великого князя Сергея Александровича продолжал культивироваться даже после его гибели. В 1912 году хозяйка влиятельного петербургского салона Александра Богданович записала в дневнике: «Ломан вспомнил, как… Тютчева после катастрофы на Ходынском поле при встрече со своим бывшим воспитанником вел. кн. Сергеем Александровичем не подала ему руки, обвиняя его в случившемся». Недоброжелателей великого князя не смутило то, что его воспитательница Анна Тютчева (в замужестве Аксакова) скончалась в 1889 году, за семь лет до трагического происшествия на Ходынке.
Мотивы современников-недоброжелателей великого князя Сергея Александровича ясны. Можно понять и тех людей, кто добросовестно верил тогда в создаваемые мифы, — документы в то время были ещё недоступны широкой публике. Но что движет авторами современных публикаций, направленных против великого князя? Глупость или измена? Вопрос остаётся открытым. Хотя единственное, что им удалось доказать, так это своё глубокое невежество и вопиющий дилетантизм.