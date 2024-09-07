Оклад для вождя. Как выглядели зарплаты руководителей СССР

Среди читательских вопросов, присланных в редакцию, мы обнаружили такой: «Какие были зарплаты у советских вождей? Сильно ли их оклады отличались от тех, что имели простые рабочие?» Вопрос любопытный, решили мы. И в поисках ответа изучили данные государственной статистики и послушали мнение историка.
Сразу оговоримся, сравнение с трудовым народом носит условный характер: зарплаты некорректно рассматривать в отрыве от расходов. Структура же трат главы государства и его граждан разная. Первым не надо было оплачивать свои проживание и питание, приобретать дефицит на чёрном рынке и прочее.
Ленин
Есть данные, что в 1917 году Владимир Ильич Ленин, занимающий тогда должность председателя Совета народных комиссаров РСФСР, назначил себе зарплату в 500 рублей. В декларации доходов уже за 1918 год Ильич указал сумму 24,6 тыс. рублей, из которых оклад — 9,6 тыс. — то есть по 816 рублей в месяц. За 1919 год была задекларирована цифра уже в 27 тыс. рублей. Много это или нет? Судите сами, исходя, например, из стоимости говядины в Подмосковье: за 1 фунт (0,45 кг) в феврале 1921-го просили 2,5 тыс. рублей.
«Для справки: обычный петроградский рабочий получал в 1917-м те же 500 рублей, — рассказывает историк Антон Лиманов. — Но у вождя было гособеспечение. Жизнь в подмосковных Горках, уход самых лучших врачей не стоили ему ни копейки. Плюс у Ленина были источники дополнительного заработка — деньги приносили публикации статей и книг».
Сталин
Зарплата Сталина, по некоторым данным, до 1935 года составляла 235 рублей. Продавец в продуктовом магазине имел тогда в среднем 146 рублей. Далее соотношение менялось — как минимум до 1947-го оклад генералиссимуса составлял 2,3 тыс. рублей, а строителя — 411 рублей. Сохранившиеся изображения партбилета свидетельствуют, что ближе к концу жизни, в 1952-м, Сталину начисляли уже 10 тыс. рублей.
«Он жил на государственной даче и питался деликатесами за казённый счёт, — продолжает Лиманов. — Собственными деньгами распоряжался по-разному. Например, на них была учреждена Сталинская премия, которую вручали лучшим деятелям культуры, искусства и науки».
Любопытный факт: после смерти у руководителя СССР на даче нашли сапоги, поношенный китель и 3 рубля.
Хрущёв и Брежнев
«Хрущёв себе назначил зарплату в 1 тыс. рублей, рабочие тогда получали около 80 рублей», — отмечает историк.
Следующий генсек — Брежнев — в 1966 году получал 800 рублей, однако уже в конце 1970-х зарплата увеличилась до 1,5 тыс. рублей.
Впрочем, оклад рабочих тоже вырос — 145 рублей в среднем по стране.
«Не будем забывать, что Брежнев опубликовал трилогию “Малая земля”, “Возрождение” и “Целина”, за что получил Ленинскую премию — 25 тыс. рублей, — уточняет Лиманов. — Жил он на широкую ногу: очень любил охоту, авто, ни в чём не отказывал себе и своей дочери Галине».
Андропов, Черненко, Горбачёв
Андропов имел ежемесячную зарплату 800 рублей. При этом, по словам Лиманова, был большим любителем выписывать себе и близким соратникам премии.
Черненко поднял себе довольствие до 1,5 тыс. рублей.
Михаил Горбачёв на посту генсека ЦК КПСС тоже получал 800 рублей (против 190 рублей в среднем по стране). А вот на посту президента СССР после избрания в 1990 году было уже 4 тыс. рублей. Средняя зарплата в последний год существования страны — 1991-й — на фоне всплеска инфляции менялась с 308 рублей в январе до 1195 рублей в декабре.
Участь «партмаксимума»
Декретом от 23 июня 1921 года был установлен «партмаксимум» — зарплата партийных руководителей предприятий или учреждений не могла превышать 150% от уровня средней зарплаты подконтрольных им структур. Сделано это было по инициативе Ленина, который роскошь не жаловал. Единственное исключение, пожалуй, — его богатая библиотека. Но и на ней он экономил — на некоторых изданиях есть штампы европейских публичных библиотек, свидетельствующие, что книги были похищены.
Отменили «партмаксимум» в 1932 году, однако какое-то время вожди в серьёзный отрыв не уходили. Ровесник Сталина академик Евгений Варга вспоминал: «В 1930-х годах всё было ещё достаточно скромно. Тов. Пятницкий (глава административного отдела ЦК партии) жаловался мне, что половина его оклада уходит на еду».
В послевоенное время разрыв окладов высших руководителей и средних по стране стал увеличиваться. Ну, а в позднем СССР «ленинских норм» придерживались в среде элит считаные единицы. Образцом можно назвать фанатичного главного идеолога Союза Михаила Суслова. Одно и то же пальто с каракулевым воротником он носил около 30 лет, а кремлёвские повара вспоминали: «Всем подают осетрину по-московски, а ему — сосиски с картофельным пюре». После смерти Суслова выяснилось, что солидную часть своей зарплаты он отдавал в Фонд мира.