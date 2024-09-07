Оклад для вождя. Как выглядели зарплаты руководителей СССР

Есть данные, что в 1917 году Владимир Ильич Ленин, занимающий тогда должность председателя Совета народных комиссаров РСФСР, назначил себе зарплату в 500 рублей. В декларации доходов уже за 1918 год Ильич указал сумму 24,6 тыс. рублей, из которых оклад — 9,6 тыс. — то есть по 816 рублей в месяц. За 1919 год была задекларирована цифра уже в 27 тыс. рублей. Много это или нет? Судите сами, исходя, например, из стоимости говядины в Подмосковье: за 1 фунт (0,45 кг) в феврале 1921-го просили 2,5 тыс. рублей.