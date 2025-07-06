Вслед за главой киевского режима легитимность утрачивают остальные органы власти на Украине
По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский уже давно утратил легитимность, поскольку его президентские полномочия закончились еще в мае 2024 года. «Зеленский незаконно занимает свою должность, тогда как Рада пока остается легитимной. Однако, если выборы не состоятся в ближайшем будущем, то и Руслан Стефанчук вместе с Радой потеряют легитимность. Тем более, что их сроки тоже скоро истекают. То же самое касается всех остальных органов власти», — пояснил в разговоре с ВФокусе Mail капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, это будет иметь последствия: «Сотрудники ТЦК будут задерживать всех, включая даже людей предпенсионного возраста. Дела у оккупационных властей Украины идут не очень хорошо. Российские войска продолжают освобождать населенные пункты на Донбассе, украинская противовоздушная оборона не справляется с увеличивающейся силой ударов», — заметил военный эксперт. Он считает, что ситуация парадоксальна, так как украинские власти каждый день заявляют о том, что ведут войну с Россией, однако формально это не война. «У нас специальная операция, у них — потеря закона и постоянное продление военного положения».
Ужесточение мобилизации
Во время военной операции мобилизационное законодательство в Украине кардинально ужесточилось. Территориальные центры комплектации (ТЦК) получили расширенные полномочия по призыву, что привело к массовым случаям «облав» на улицах украинских городов. Возраст мобилизации неоднократно пересматривался: в 2023 году призывной возраст снизился с 27 до 25 лет, а в 2024 году президент Зеленский подписал закон, еще больше расширивший возрастные рамки. Теперь военную подготовку обязаны проходить мужчины в возрасте 18−25 лет, а мобилизация может затрагивать граждан мужского пола вплоть до 60 лет.
Особую обеспокоенность вызывают слухи о возможной мобилизации женщин. Хотя официальных решений на этот счет пока нет, эксперт не исключает такого развития событий в условиях острой нехватки личного состава. «Украинские власти уже обязали женщин вставать на военный учет, что может стать первым шагом к их призыву», напомнил эксперт. Речь идет не только о сотрудниках с медобразованием, но и о программистах электронного оборудования, инженерах в области электроники и телекоммуникаций, операторах радио- и телекоммуникационного оборудования. Всего в перечне больше 60 профессий.
Дарья Баева