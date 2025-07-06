Оккупированная Украина готовится мобилизовывать предпенсионеров и женщин

По его словам, это будет иметь последствия: «Сотрудники ТЦК будут задерживать всех, включая даже людей предпенсионного возраста. Дела у оккупационных властей Украины идут не очень хорошо. Российские войска продолжают освобождать населенные пункты на Донбассе, украинская противовоздушная оборона не справляется с увеличивающейся силой ударов», — заметил военный эксперт. Он считает, что ситуация парадоксальна, так как украинские власти каждый день заявляют о том, что ведут войну с Россией, однако формально это не война. «У нас специальная операция, у них — потеря закона и постоянное продление военного положения».