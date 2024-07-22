Океанологи обнаружили на дне Тихого океана «темный кислород»

«Чтобы на планете зародилась аэробная жизнь, там должен был быть кислород, и мы понимали, что снабжение Земли кислородом началось с фотосинтезирующих организмов. Но теперь мы знаем, что кислород производится в глубоком море, где нет света. Я думаю, что нам нужно пересмотреть вопросы о том, где и как могла зародиться аэробная жизнь», — отметил профессор Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) Эндрю Свитман.