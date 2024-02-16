Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Океанологи обнаружили мусор на дне самого глубокого подводного места на Земле

Океанологи из исследовательского института Scripps Institution of Oceanography обнаружили на глубине 10900 метров в Челленджер-Дипе, самом глубоком месте океана (расположенном в Марианской впадине), пивную бутылку. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Источник: Freepik

Ученые, погрузившись в специальном аппарате на дно Марианской впадины, обнаружили на глубине 10900 метров бутылку из-под пива с сохранившейся этикеткой. Отмечается, что мусор был найден в Челленджер-Дипе — самом глубоком месте Тихого океана (и водного пространства Земли).

Океанологи выразили обеспокоенность по поводу того, что даже самые труднодоступные уголки Земли оказываются под угрозой загрязнения. Ученые заявили о необходимости изменения отношения населения планеты к водным ресурсам, в том числе океанам.

Ученым еще предстоит выяснить, как мусор оказался в настолько отдаленном от людей месте. Однако сам факт его обнаружения указывает на необходимость создания более эффективных методик для очистки океанов и предотвращения попадания отходов в него.