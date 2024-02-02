Океанологи нашли на глубине 6,2 км яйца неизвестного вида плоских червей

Океанологи Токийского университета в Японии решили изучить пучину Тихого океана и запустили в него телеуправляемый подводный аппарат. Спустя некоторое время аппарат, погрузившийся на глубину около 6200 метров, осветил загадочные черные сферы, и ученые долго не могли понять, на что они смотрят.
Когда океанологи извлекли находку, они обнаружили, что большинство черных сфер прикреплены к камню, разорваны и пусты. Но были и неповрежденные экземпляры. Четыре из них отправили специалистам по беспозвоночным из Университета Хоккайдо. Как пишут исследователи в журнале Biology Letters, при осмотре они обнаружили, что каждая кожистая оболочка, или кокон, была шириной примерно три миллиметра и содержала от трех до семи развивающихся плоских червей и молочную жидкость, которая, предварительно, могла быть желтком.
Исследовав образцы ДНК эмбрионов, ученые обнаружили, что они принадлежат к неописанному и безымянному виду плоских червей, наиболее тесно связанному с двумя подотрядами, обитающими на мелководье.
До этого открытия самое глубокое свидетельство существования подобных червей было обнаружено на куске затонувшего дерева на глубине чуть более 5200 метров. И сегодня зоологи почти ничего не знают об этих беспозвоночных, не говоря уже о том, как они размножаются. Но опираясь на то, что им стало известно по итогам японского исследования, ученые утверждают: судя по всему, яйца были отложены как минимум двумя взрослыми особями одного и того же вида. Учитывая, что на момент извлечения эмбрионы находились на разных стадиях развития, коконы, вероятно, откладывали постепенно, не все сразу.
Результаты исследования также показывают, что мелководные плоские черви могли со временем колонизировать все более глубокие места обитания. Одно можно сказать точно: Тихий океан еще не раз удивит исследователей. Достаточно вспомнить хотя бы загадочные сферулы, которым долгое время приписывали неземное происхождение.