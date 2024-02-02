Океанологи нашли на глубине 6,2 км яйца неизвестного вида плоских червей

До этого открытия самое глубокое свидетельство существования подобных червей было обнаружено на куске затонувшего дерева на глубине чуть более 5200 метров. И сегодня зоологи почти ничего не знают об этих беспозвоночных, не говоря уже о том, как они размножаются. Но опираясь на то, что им стало известно по итогам японского исследования, ученые утверждают: судя по всему, яйца были отложены как минимум двумя взрослыми особями одного и того же вида. Учитывая, что на момент извлечения эмбрионы находились на разных стадиях развития, коконы, вероятно, откладывали постепенно, не все сразу.