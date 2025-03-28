Океанолог Таврический: в гибели людей при крушении батискафа виноват экипаж

Гибель россиян в результате крушения туристического батискафа «Синдбад» у побережья египетской Хургады произошла по вине экипажа судна. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
«Обычно в таких случаях начинается паника, все стремятся выйти, толкают друг друга, кто-то может упасть. Вина все-таки команды, которая не сумела вовремя среагировать. Я думаю, на эти секунды капитан растерялся. А у него секунды это то время, за которое решается жизнь судна и экипажа. Правильно принять решение надо за секунду. При такой ситуации экипаж должен был предупредить, чтобы люди не скапливались, чтобы не возникла паника. Но там, я думаю, она сразу произошла. Все рванулись к люку, толкая друг к друга. Это уже природный инстинкт у людей сработал. У них, кстати, даже инструкции действий при аварийной ситуации не проводилось. Они уже просто расслабились», — сказал собеседник издания.
Также Таврический не исключил, что виновным в заблаговременном погружении судна может быть капитан, который случайно нажал на клапан.
«На батискафе установлены цистерны высокого давления. Когда стравливаешь воздух из них, лодка погружается. Капитан судна мог случайно нажать на клапан, что привело к погружению с открытым люком. Кто-то толкнул его или отвлек просто», — добавил эксперт.
Ранее русскоговорящий гид из Хургады Саид Салама рассказал aif.ru, что потерпевший крушение с российскими туристами у побережья Хургады батискаф совершал по три погружения каждый день.
Генконсульство РФ в Хургаде официально подтвердило гибель шести российских граждан, включая двух несовершеннолетних, в результате крушения батискафа.