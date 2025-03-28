Океанолог Таврический: в гибели людей при крушении батискафа виноват экипаж

«Обычно в таких случаях начинается паника, все стремятся выйти, толкают друг друга, кто-то может упасть. Вина все-таки команды, которая не сумела вовремя среагировать. Я думаю, на эти секунды капитан растерялся. А у него секунды это то время, за которое решается жизнь судна и экипажа. Правильно принять решение надо за секунду. При такой ситуации экипаж должен был предупредить, чтобы люди не скапливались, чтобы не возникла паника. Но там, я думаю, она сразу произошла. Все рванулись к люку, толкая друг к друга. Это уже природный инстинкт у людей сработал. У них, кстати, даже инструкции действий при аварийной ситуации не проводилось. Они уже просто расслабились», — сказал собеседник издания.