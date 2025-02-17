«Океан будто кипит». Учёный поведал о «метановой бомбе» в Арктике

— Когда на мерзлоте строили дома и прочие сооружения, их ставили на сваях. В Якутске, например, стандартная длина свай была несколько метров. И если раньше этого вполне хватало, то сейчас в летние месяцы мерзлота оттаивает на глубину критическую для этих сооружений. Сейчас сваи делают уже до 10 метров, но и этого может не хватить в будущем. И это очень большая проблема, поскольку в последние сто лет было построено много различной инфраструктуры на Крайнем Севере. Сохранение этой инфраструктуры в условиях таяния вечной мерзлоты — это вопрос денег. Можно взять все эти сваи и заменить. Или построить новый дом, если нельзя заменить сваи.