«Океан будто кипит». Учёный поведал о «метановой бомбе» в Арктике

У берегов Антарктиды группа испанских учёных, обследуя морское дно, обнаружила масштабные выбросы метана. По их мнению, они могут способствовать глобальному потеплению.
Столбы пузырьков высотой 700 метров
Экспедиция под руководством геологов Рикардо Леона из Геологического и горного института Испании и Роджера Урхелеса из Института морских наук Барселоны изучала морское дно с борта судна «Сармьенто де Гамбоа». Учёные предполагали, что в обследуемом районе есть подводный источник выбросов газа.
Речь о так называемых метангидратах — соединениях метана с водой, скрытых на дне океана. Они устойчивы к низким температурам и повышенному давлению и в определённых природных условиях напоминают подводные скопления льда. Из этого твёрдого состояния метан может переходить обратно в газообразное, поднимаясь к поверхности моря в виде столба пузырьков.
Как раз такие столбы и обнаружили испанские геологи. Их высоту они оценили в 700 метров, ширину — до 70 метров.
По предварительной оценке учёных, вокруг Антарктиды накоплено 24 гигатонны углерода в форме метангидратов. Это, говорят они, эквивалентно всем выбросам, которые производит человечество за два года. Метан скопился на дне около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики. Теперь же он высвобождается из-за потепления климата.
Или «метановой бомбой», как иногда говорят.
Ранее такие выбросы фиксировали в Арктике, а вот на противоположной стороне Земли, в Антарктике, их обнаружили впервые.
Загадка Земли Санникова
Aif.ru поговорил об этой и других угрозах с ведущим научным сотрудником Института океанологии РАН, заведующим лабораторией арктической океанологии в МФТИ, доктором физико-математических наук Александром Осадчиевым.
— Выбросы метана в Арктике — тема, вокруг которой ведут споры учёные, — рассказал он. — Одни считают, что со дна Северного Ледовитого океана поднимается огромное количество метана, и он ускоряет глобальное потепление, поскольку является парниковым газом. Этот сценарий даже прозвали «метановая бомба».
Другие более сдержанны в оценках. Я ходил в несколько экспедиций, посвящённых исследованию этого явления. Да, мы видели, как со дна поднимается столб пузырей. Океан будто кипит в сотне метров от тебя. Опускали приборы, определяли, что это метан. Но дальше возникает вопрос: а насколько много этого газа выделяется по всей Арктике? Посчитать это очень сложно, если вообще возможно: выбросы заметны только вблизи, из космоса их не увидишь.
А ведь от этих оценок зависит слишком многое. Мы знаем, что климатическую карту активно разыгрывают в геополитике. И нам к этому тоже надо быть готовыми.
— В Арктике тает вечная мерзлота, отступает линия берега. Какие ещё проблемы, с точки зрения науки, есть в этом регионе?
— Когда на мерзлоте строили дома и прочие сооружения, их ставили на сваях. В Якутске, например, стандартная длина свай была несколько метров. И если раньше этого вполне хватало, то сейчас в летние месяцы мерзлота оттаивает на глубину критическую для этих сооружений. Сейчас сваи делают уже до 10 метров, но и этого может не хватить в будущем. И это очень большая проблема, поскольку в последние сто лет было построено много различной инфраструктуры на Крайнем Севере. Сохранение этой инфраструктуры в условиях таяния вечной мерзлоты — это вопрос денег. Можно взять все эти сваи и заменить. Или построить новый дом, если нельзя заменить сваи.
Что касается отступления берега, это тоже связано с таянием многолетнемёрзлых пород. Ведь фактически это земля, перемешанная со льдом. Когда он тает, всё это быстро размывается. Есть места, где линия берега отступает на несколько метров в год, иногда даже больше, чем на 10 метров. Берег просто «съедается» прибоем.
— То есть Россия каждый год теряет эти территории?
— Да. Другое дело, что точно назвать эту площадь нельзя, поскольку и линию берега детально нарисовать невозможно. Также в северных морях исчезают острова, но кое-где они появляются. Знаменитая Земля Санникова, возможно, тоже была размыта. Это участь и других островов в море Лаптевых, исчезнувших в ХХ веке — Васильевского, Семёновского. Проблема возникает, если на таком берегу стоит посёлок. К нему подходит море, берег сыпется, сооружения ломаются.
И хотя территории Крайнего Севера слабо заселены, с учётом масштабов страны людей там много, где-то около 10 миллионов. Для них таяние мерзлоты — сверхактуальная проблема.