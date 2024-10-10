Оказывается, собаки видят сны. Вот что им снится

Вместе с собакой владелец может проводить много времени — на ежедневных прогулках, за домашними играми и отдыхом, во время тренировок на улице или в специальном клубе. Особо впечатлительные люди могут даже потом видеть во сне события, связанные со своими собаками. А видят ли сны их питомцы? Ученые давно задаются этим вопросом и пришли к выводу, что да. Что происходит в голове собаки, пока она спит?