Оказывается, собаки видят сны. Вот что им снится

Вместе с собакой владелец может проводить много времени — на ежедневных прогулках, за домашними играми и отдыхом, во время тренировок на улице или в специальном клубе. Особо впечатлительные люди могут даже потом видеть во сне события, связанные со своими собаками. А видят ли сны их питомцы? Ученые давно задаются этим вопросом и пришли к выводу, что да. Что происходит в голове собаки, пока она спит?
РБК Life изучил мнения экспертов по этому поводу.
Снятся ли собакам сны
Хотя люди не могут напрямую спросить об этом собак, но все научные данные указывают на то, что собаки видят сны, написала в своей недавней статье американский ветеринар Дженнифер Коутс. Она пояснила, что циклы сна собак и людей удивительно похожи.
«Человек проходит через периоды бодрствования, дремоты, медленного сна и быстрого сна. Именно последний отвечает за сновидения. Поскольку картина электрической активности, которая наблюдается во время быстрого сна у людей, также наблюдается во время быстрого сна у собак, можно с большой долей вероятности предположить, что собаки видят сны во время быстрого сна — так же как и мы», — подчеркнула она.
Прямых исследований снов у собак не проводилось, но ветеринар привела пример: исследования других видов животных показывают, что сны свойственны не только людям. Крысам снятся сны о лабиринтах, по которым они бегали ранее в течение дня, а некоторые птицы поют во сне. Собаки тоже вполне могут видеть сны.
Как понять, спит ли собака
Один цикл сна у собак обычно длится около 20 минут, большую часть которых они проводят в фазах дремоты и медленного сна. Но примерно шесть из этих 20 минут животное будет находиться в фазе быстрого сна, когда происходит большинство сновидений. Признаки того, что пес находится в фазе быстрого сна и, вероятно, видит сны, такие:
- глаза закрыты, но они быстро двигаются вперед и назад;
- дыхание становится учащенным, поверхностным и нерегулярным;
- мышцы подергиваются или двигаются лапы;
- могут лаять, скулить или издавать другие звуки.
О чем собачьи сны
Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина, поделился мнением с «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Что делать, если собака видит кошмар
Не стоит будить собаку, даже если хозяин думает, что ей снится кошмар, предупредила ветеринар из США Дженнифер Коутс. Вокализация животных звучит иначе, чем во время бодрствования, и собака, которая во сне издает звуки, похожие на плач, на самом деле может не видеть кошмара.
Питомцам важно высыпаться, так же как и людям, для хорошего самочувствия, а регулярное пробуждение спящей собаки может помешать ее способности к обучению и сделать ее раздражительной.
В среднем собаки спят примерно 70% ночного и 30% дневного времени. Щенкам нужно 16−18 часов сна, взрослой собаке — 14−16 часов, а возрастным питомцам — до 17−18 часов.