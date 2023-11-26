Оказывается, пить чай без сахара вредно. И вот почему

Чай — один из наиболее популярных напитков практически во всех странах мира, который может посоревноваться разве что с кофе или простой водой. У всех свои представления о том, как правильно пить чай: очень горячий или умеренно теплый, с лимоном и без, с молоком или без него, пакетированный или листовой. Не меньше дискуссий вызывает и то, добавлять в напиток сахар или нет. Давайте разбираться.

На первый взгляд, добавлять сахар в чай бессмысленно: тонизирующий напиток с нулевой калорийностью идеален для поддержания здоровья. К тому же так называемого скрытого сахара в повседневных продуктах более чем достаточно. Но, как утверждает титестер (профессиональный дегустатор чая) и чемпион России по чайной миксологии Наталья Ларионова, у чая с сахаром есть несколько неочевидных преимуществ.

Зачем пить чай с сахаром

Например, сладкий чай помогает взбодриться, что понятно: повышается уровень глюкозы в крови — хоть и ненадолго. По этой же причине чай с сахаром рекомендуется пить при слабости или головокружении — это поможет привести самочувствие в норму. Чай без сахара в таких ситуациях не очень поможет.

Что касается вкусовых качеств, то сахар способен усилить вкусоароматику некрепко заваренного чая, а у более терпких сортов, выделяющих много дубильных веществ, наоборот, сгладить горчинку.

По мнению эксперта, это сработает с некоторыми черными чаями — индийским ассамом, «Английским завтраком» — и ароматизированными сортами — «Эрл Греем», молочным улуном и фруктовыми миксами.

Когда чай без сахара может быть вреден

В редких случаях встречается индивидуальная непереносимость напитка, а слишком крепкий настой черного чая следует осторожно пить тем, у кого диагностировано повышенное глазное давление. Также чрезмерное употребление чая может привести к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта (он усиливается при добавлении в чай молока). Поэтому рекомендуется восполнять потерю жидкости, выпивая стакан воды, особенно в жаркую погоду.

Черный и зеленый чаи содержат кофеин и танины, которые отвечают за бодрость. Поэтому Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В. В. Виноградова, не советует пить чай перед сном, особенно тем, кто страдает бессонницей или не может подолгу уснуть. Еще из-за красящих веществ чай может повлиять на цвет зубной эмали, а очень крепкий чай — даже вымыть фтор из зубов.

Чем заменить сахар в чае

Если вы не хотите добавлять в рацион лишний сахар, его всегда можно заменить альтернативными подсластителями: медом, кленовым сиропом, кокосовым сахаром или стевией.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина сообщила, что взрослый здоровый человек может потреблять ежедневно не более 25 г сахара, это примерно пять-шесть чайных ложек. Речь идет именно о добавленном сахаре, который может скрываться в самых неожиданных пищевых продуктах, например в кашах быстрого приготовления, хлебе с семечками и майонезе.