Окаменелость стегозавра продали на аукционе за 44 миллиона долларов

По данным Sotheby’s, скелет Арех был обнаружен в 2022 году Джейсоном Купером, коммерческим палеонтологом, на его частной земле недалеко от округа Моффат, штат Колорадо. Окаменелость была найдена без других образцов поблизости. К тому же, на скелете не было признаков травм, но, по оценке специалистов, динозавр страдал артритом, что свидетельствует о том, что стегозавр, возможно, дожил до преклонного возраста.