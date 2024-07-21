Окаменелость стегозавра продали на аукционе за 44 миллиона долларов

Почти целый скелет стегозавра, чей возраст достигает 150 миллионов лет, был продан на аукционе за 44,6 миллиона долларов. Ранее рекорд по наибольшей сумме денег, уплаченных за окаменелость на аукционе, был установлен в 2020 году, когда скелет тираннозавра рекса под именем Стэн был продан за 31,8 миллиона долларов.
Компания, которая занималась продажей археологической находки в Нью-Йорке отметила, что эта окаменелость является лучше всего сохранившимся образцом, который удалось когда-либо обнаружить. Огромный скелет высотой 3,35 метров и длиной 6 метров получил прозвище Apex.
Эксперты предполагали, что останки динозавра будут проданы за 6 миллионов долларов, но финальная стоимость сильно превзошла ожидания. Компания решила публично не раскрывать личность покупателя, но есть информация о том, что аукцион выиграл миллиардер Кеннет Гриффин, генеральный директор хедж-фонда Citadel.
По данным Sotheby’s, скелет Арех был обнаружен в 2022 году Джейсоном Купером, коммерческим палеонтологом, на его частной земле недалеко от округа Моффат, штат Колорадо. Окаменелость была найдена без других образцов поблизости. К тому же, на скелете не было признаков травм, но, по оценке специалистов, динозавр страдал артритом, что свидетельствует о том, что стегозавр, возможно, дожил до преклонного возраста.
Колохвостые динозавры жили в конце юрского периода, примерно 155−145 миллионов лет назад.
Аналогичная почти полная окаменелость стегозавра под именем Софи принадлежит Музею естественной истории в Лондоне. Однако скелет Арех более чем на 30% больше, чем другая представительница его вида.