Охотовед объяснил участившиеся случаи выхода рысей к людям на Камчатке

«Численность рыси плотно связана с численностью основного корма хищника — зайца-беляка. Каждые 10−12 лет зайцев резко становится меньше, рысь теряет источник корма, бегает за зайцами, поэтому чаще попадается на глаза людям», — рассказала Гордиенко.
Он добавил, что этот хищник не опасен для людей, поэтому при встрече с ним нужно сохранять максимальное спокойствие. Однако рысь может подрать домашних животных, поэтому фермерам этой зимой нужно быть особенно бдительными.
За последние полтора месяца рыси уже несколько раз заходили и в Петропавловск-Камчатский, и в села полуострова. Нескольких животных удалось поймать и отвезти в лес.