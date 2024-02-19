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Охотовед объяснил участившиеся случаи выхода рысей к людям на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Охотоведы на Камчатке связывают участившиеся зимой 2024 года случаи выхода рыси к людям со снижением численности основного корма хищника — зайца-беляка. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора агентства лесного хозяйства региона Владимир Гордиенко.
Источник: РИА "Новости"

«Численность рыси плотно связана с численностью основного корма хищника — зайца-беляка. Каждые 10−12 лет зайцев резко становится меньше, рысь теряет источник корма, бегает за зайцами, поэтому чаще попадается на глаза людям», — рассказала Гордиенко.

Он добавил, что этот хищник не опасен для людей, поэтому при встрече с ним нужно сохранять максимальное спокойствие. Однако рысь может подрать домашних животных, поэтому фермерам этой зимой нужно быть особенно бдительными.

За последние полтора месяца рыси уже несколько раз заходили и в Петропавловск-Камчатский, и в села полуострова. Нескольких животных удалось поймать и отвезти в лес.