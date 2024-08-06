Охотники на приведений: где сегодня можно встретить призрака

На протяжении всей человеческой истории существовали рассказы о таинственных и пугающих духах, не нашедших покой в загробном мире. Например, в древней Месопотамии истории о привидениях появились около пяти тысяч лет назад. Люди считали, что, когда физическое тело умирает, оно создает «гидим» — отпечаток человека в момент его смерти, которое сохраняет воспоминания в виде призрака. Согласно легендам, если людей неправильно хранили, их гидимы не могли обрести покой, поэтому бродили по миру смертных, преследуя друзей и близких.
Сегодня истории о привидениях мало отличаются от тех, что были придуманы еще в древней Месопотамии. Некоторые любители острых ощущений по-прежнему пробираются в старинные отели, больницы и кладбища в надежде увидеть отпечаток неупокоенной души. Решили собрать самые интересные истории о призраках и рассказать, где их можно встретить, по мнению очевидцев, в современной жизни.
Отель «Стэнли» в горах Колорадо
Этот отель в Эстес-Парке (штат Колорадо, США) существует уже более века. Его построили в 1909 году, надеясь, что «Стэнли» станет шикарным местом для отдыха богатых людей, ищущих уединения в горах. Однако этому так и не было суждено случиться, к 1970-м годам гранд-отель пришел в упадок. Примерно в это же время знаменитый писатель Стивен Кинг провел здесь ночь, вдохновившись на написание культового романа «Сияние». Уже догадываетесь, чем обусловлен «кризис»?
Дело в том, что гости отеля часто уверяли, что видели призраков и слышали какие-то потусторонние звуки. Самое таинственное место, как утверждают очевидцы, это — номер 217. Однажды в отеле вспыхнул пожар и сотрудник Фред Эстлингер, спасаясь от огня, провалился через пол на этаж ниже, но не получил серьезных травм. После этого инцидента в комнате 217 происходят странные вещи.
Постояльцы номера нередко сталкиваются с призраком горничной, которая наводит в комнате свои порядки. А в фойе отеля, где установлен рояль, периодически кто-то начинает играть. Так как никто не видел таинственного исполнителя, сотрудники отеля считают, что это, вероятно, музицирует жена владельца отеля «Стэнли».
Дом Лиззи Борден в Массачусетсе
4 августа 1892 года Эндрю и его жена Эбби Борден были найдены зарубленными топором в своем доме в Фолл-Ривер (штат Массачусетс, США). Главной подозреваемой в этом деле была их их 32-летняя дочь Лиззи Борден. Преступление и последовавший за ним судебный процесс попали в заголовки газет по всему миру. В конечном счете Лиззи была оправдана. Тем не менее она навсегда осталась связана с этими убийством, как и дом, где было совершено преступление.
В настоящее время дом является отелем типа «постель и завтрак», куда приезжают любители «острых» ощущений, чтобы своими глазами убедиться в правдивости слухов о том, что в доме водятся привидения. Постояльцы уверяют, что посреди ночи слышат смех и звуки будто кто-то ходит по дому.
Сюзанна Сент-Джон, риэлтор и экскурсовод в доме Лиззи Борден, рассказала, что сама пережила за время работы несколько необычных событий. Накануне годовщины убийства Эндрю и Эбби Джон рассказала, что она и два других гида почувствовали внезапную острую, пронизывающую боль в левом глазу — в том же месте, где были нанесены смертельные травмы Эндрю Бордену.
Позже, на одной из экскурсий, Сент-Джон перед началом лекции попросила свою группу отключить звук на мобильных телефонах, чтобы не мешать «погружению». Когда экскурсия уже началась, у одной из посетительниц зазвонил мобильный телефон, женщина подняла голову и сказала: «Это моя мама». Тогда раздраженная Сент-Джон спросила, не хочет ли она уйти и ответить на звонок, на что женщина ответила, что она [ее мама] умерла два года назад.
Исправительная колония «Шоушенк» в Огайо
Хотя «Шоушенк» является выдумкой Стивена Кинга, место, где проходили съемки, может рассказать свои пугающие истории. Исправительная колония штата Огайо (Мэнсфилд, США), закрытая в 1990 году, уже давно прославилась тем, что в ней водятся привидения. По словам Терезы Арджи, писателя и исследователя паранормальных явлений, тюрьма строгого режима, где когда-то содержались одни из самых страшных преступников, была местом убийств, самоубийств и других насильственных столкновений. Поэтому совершенно неудивительно, что до сих пор в стенах этого места бродят неупокоенные души.
Арджи рассказала, что во время прогулки по колонии она столкнулась с призраком жены бывшего надзирателя. Как ей рассказал дух, в нее случайно выстрелили, пока она снимала коробку с полки в шкафу. С тех пор женщина бродит по коридорам, а посетители и охранники периодически улавливают шлейф от ее розовых духов. Другой местный дух загадочной женщины, как говорят, практически всегда сидит в тюремной часовне и плачет. Однако, если к ней подойти, женщина сразу исчезает, поэтому никто точно не знает ее истории.
Кстати, знаменитый театр «Ла Скала» в Милане тоже является обиталищем призраком. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова