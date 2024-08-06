Охотники на приведений: где сегодня можно встретить призрака

Арджи рассказала, что во время прогулки по колонии она столкнулась с призраком жены бывшего надзирателя. Как ей рассказал дух, в нее случайно выстрелили, пока она снимала коробку с полки в шкафу. С тех пор женщина бродит по коридорам, а посетители и охранники периодически улавливают шлейф от ее розовых духов. Другой местный дух загадочной женщины, как говорят, практически всегда сидит в тюремной часовне и плачет. Однако, если к ней подойти, женщина сразу исчезает, поэтому никто точно не знает ее истории.