Охота за умами: на Западе закрывают двери для ученых из России и ситуация не изменится

Карьера под санкциями
Западные научные центры и университеты десятилетиями охотились за лучшими выпускниками российских вузов. По словам руководителя международного агентства по подбору персонала АМАЛКО Гарри Мурадяна, зарубежные работодатели всегда обещали российским специалистам не только финансовые преимущества, но и «свободу исследований, доступ к дорогому оборудованию, международные научные проекты и карьерные треки, о которых можно только мечтать». Однако за последние годы ситуация изменилась.
После 2022 года в дело вмешалась геополитика и навсегда изменила правила игры. Как рассказал Мурадян, сейчас увольнения в научной среде или международных компаниях чаще всего идут по трем линиям.
"Кто-то просто выгорает, кто-то не проходит испытательный срок из-за разрыва ожиданий и реальности, а порой это банальные сокращения —.
Гиганты вроде Google быстро меняют политику, или внезапно наступает локдаун по найму", — пояснил эксперт. По его мнению, реальная причина — несовпадение мысли и системы и болезненное приземление после стартаповских обещаний.
Цифры говорят сами за себя. По данным, которые в интервью на канале «Эмпатия Манучи» привел ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, до 2022 года около 10% выпускников Физтеха продолжали образование или заключали контракты с зарубежными университетами. Сейчас этот показатель снизился до примерно 5%.
Двукратное снижение показателя напрямую связано с изменением международной научной кооперации после 2022 года. Санкционные ограничения и политическое давление привели к сворачиванию многих программ академического обмена и ужесточению визового режима для российских ученых. Ведущие международные журналы, включая издания Elsevier, Springer Nature и Wiley, объявили бойкот российским исследователям, отказавшись принимать статьи и рецензировать работы ученых из России, что сделало почти невозможным их карьеру за рубежом.
Дарья Руднева, 32-летняя выпускница матфака ВШЭ и аспирантуры Сколтеха считалась одной из самых перспективных молодых физиков-теоретиков в России. Ее специализация — квантовая теория поля. Проработав пару лет в Калифорнийском университете Санта-Барбары в группе нобелевского лауреата Фрэнка Вильчека, девушка вернулась в Россию.
В 2022 году Дарья приняла приглашение Стокгольмского университета на позицию научного исследователя в Nordic Institute for Theoretical Physics с полной стипендией — около $32 000. В декабре 2023 года Дарья подала на «ВНЖ для исследователей», который дает право на работу и более долгосрочное пребывание в стране. Ожидание ответа по непонятным причинам затянулось почти два года. В октябре 2025 года пришел ответ от миграционной службы, в которой говорилось об отказе в виде на жительства и запрете на въезд в Шенгенскую зону на 20 лет.
Официальная причина — «угроза для безопасности Королевства Швеция», так как тематика исследований Дарьи «может иметь двойное применение», хотя Руднева — абсолютный теоретик.
«В правовом поле такие специалисты уязвимы: если контракт подписан и виза завязана на работодателя, угроза депортации вполне реальна — особенно если решают уйти досрочно, а фирма не спешит отпускать запасного мозга. Юридическое давление, закрытие статуса, иногда даже невыплата бонусов — типичный набор для с HR уже после случившегося», — пояснил Мурадян.
Системные последствия
В 2024—2025 годах процесс вытеснения российских ученых и инженеров из западных структур приобрел системный и почти конвейерный характер. Компании и научные центры, еще вчера активно переманивавшие таланты из России, стали проводить жесткие «чистки» по национальному признаку.
Самым громким корпоративным кейсом стала ABBYY — один из последних крупных российских технологических брендов, сохранявших глобальную инфраструктуру. Весной 2025 года компания провела масштабную релокацию: сотни российских и белорусских разработчиков (по разным оценкам от 600 до 800 человек) были переведены в новые юрлица на Кипре, в Венгрии и Сербии. Однако уже осенью начались увольнения: кипрский офис оказался полностью ликвидированным, венгерский и сербский сокращены на 70−80%. По заверениям руководителей компании, все эти действия были связаны с трансформацией бизнеса.
Еще более болезненный удар был нанесен фундаментальной науке. В ноябре 2024 года Совет CERN принял решение о прекращении всех соглашений о сотрудничестве с примерно 500 российскими учеными и инженерами, работавшими на Большом адронном коллайдере и других установках. Большинство из них потеряли рабочие контракты и были вынуждены вернуться на родину.