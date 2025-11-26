Охота за умами: на Западе закрывают двери для ученых из России и ситуация не изменится

В 2022 году Дарья приняла приглашение Стокгольмского университета на позицию научного исследователя в Nordic Institute for Theoretical Physics с полной стипендией — около $32 000. В декабре 2023 года Дарья подала на «ВНЖ для исследователей», который дает право на работу и более долгосрочное пребывание в стране. Ожидание ответа по непонятным причинам затянулось почти два года. В октябре 2025 года пришел ответ от миграционной службы, в которой говорилось об отказе в виде на жительства и запрете на въезд в Шенгенскую зону на 20 лет.