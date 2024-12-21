Охота отдыхать. Эксперт оценил новогодние пожелания россиян

Список праздничных желаний большинства россиян (более 80%) возглавляет путевка на отдых, сообщили aif.ru отраслевые эксперты. Различается лишь направление поездки.
«Половина хотела бы поехать за рубеж, в страну своей мечты, а более четверти (27%) — в санаторий, — отмечают эксперты компании Starwind. — Среди зумеров (рожденных с начала 2000-х до начала 2010-х — прим. ред.) и миллениалов (появившихся на свет с начала 1980-х до 2000 года — прим. ред.) оказалось больше желающих посетить другие страны (83% и 74% соответственно)».
Впрочем, по данным экспертов, 42% молодых людей также рассматривают возможность санаторно-курортного отдыха.
Как отмечает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, ничего удивительного в таких результатах нет.
«Дело в том, что внутренний санаторный сегмент развивается у нас уже лет пять, причем идет тенденция к росту, — пояснил он. — А на праздники, тем более “длинные”, популярность “рекреационных” туров вырастает многократно».
Причем, по его словам, возраст россиян, предпочитающих такой вид отдыха (когда можно и отдохнуть, и получить набор восстановительно-оздоровительных процедур), в стране снижается. Если раньше это интересовало людей от 50 лет и старше, то сейчас граница сместилась к возрасту 35−40 лет.
Кстати, как отмечают исследователи, тренд на правильный образ жизни и уход за собой породил популярность и новогодних подарков, связанных со здоровьем.
Так, 22% хотели бы получить от Деда Мороза сертификат на полное обследование с подбором витаминов, а каждый пятый обрадуется годовому сертификату на спа-процедуры и массаж.
«Я назвал бы это “постковидным” синдромом, — пояснил Барзыкин. — Потому что именно эпидемия вызвала резкий рост количества граждан, которые стали внимательнее относиться к себе и вести по возможности более здоровый образ жизни».