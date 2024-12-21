Охота отдыхать. Эксперт оценил новогодние пожелания россиян

«Половина хотела бы поехать за рубеж, в страну своей мечты, а более четверти (27%) — в санаторий, — отмечают эксперты компании Starwind. — Среди зумеров (рожденных с начала 2000-х до начала 2010-х — прим. ред.) и миллениалов (появившихся на свет с начала 1980-х до 2000 года — прим. ред.) оказалось больше желающих посетить другие страны (83% и 74% соответственно)».