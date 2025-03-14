Охота на ведьм: закон о запрете рекламы эзотерики обернется для магов уголовными делами

Бендер привел пример, когда работодатели принимали решения о найме сотрудников на основе эзотерических практик. «Не стоит ещё забывать о том факте, что некоторое время назад работодатели принимали на работу сотрудников именно по картам таро, либо еще по каким-то моментам. То есть, принимали работника не на основании заслуг и умений, опыта работы. Поэтому это все на сегодняшний день я считаю очень правильно», — заключил эксперт.