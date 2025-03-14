Охота на ведьм: закон о запрете рекламы эзотерики обернется для магов уголовными делами

Накануне председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина акцентировала внимание на том, что многие из магических практик, включая астрологию, энергетическое «лечение» и гадания вводят людей в заблуждение и могут быть использованы для мошенничества. В этом контексте юрист Андрей Бендер подчеркнул, что отсутствие научного обоснования делает эти услуги потенциально опасными для потребителей.
Эзотерический рынок в России уйдет в тень, оказавшись вне закона и при наличии пострадавших дела гадалок будут рассматриваться уже в рамках уголовного преследования. То есть, когда появятся пострадавшие — лица, которые недовольны оказанными услугами по различным мотивам, значит это можно будет трактовать как факт мошенничества в зависимости от денежных сумм.
По словам Бендера, многие эзотерические практики, включая услуги тарологов, не имеют научного обоснования. «Все, что в рамках науки не подтверждено, — это домыслы. Лица, которые работают в данном направлении, высказывают своё личное мнение, оно субъективное. У другого специалиста могут быть совершенно иные взгляды на ту же самую практику», — утверждает он.
Юрист обратил внимание, что этот факт делает правовую регламентацию таких услуг крайне сложной. А отсутствие стандартов оценки и научных основ создает риски для потребителей, которые могут столкнуться с недобросовестными практиками. К тому же, никакой ответственности за предоставленную информацию на сегодняшний день эти лица не несут.
Спастись от обмана
Принятие законопроекта может стать важным шагом к защите граждан от финансовых потерь. «Если услуги будут предоставляться за деньги, то в рамках уголовного кодекса это может уже рассматриваться как мошенничество. Все что касается рамок гражданско-правового характера -однозначно в случае возникновения споров клиенты смогут требовать возмещения затрат», —.
Кроме того, Бендер считает, что законопроект не нарушает свободу слова и предпринимательства, так как речь идет о запрете практик, которые не имеют норм и требований. А для предоставления обоснованного экспертного мнения организация должна иметь лицензию, юридическое лицо и платить налоги.
По мнению эксперта, законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг может не только защитить граждан от финансовых потерь, но и способствовать более разумному подходу к выбору услуг и специалистов в России.
Бендер привел пример, когда работодатели принимали решения о найме сотрудников на основе эзотерических практик. «Не стоит ещё забывать о том факте, что некоторое время назад работодатели принимали на работу сотрудников именно по картам таро, либо еще по каким-то моментам. То есть, принимали работника не на основании заслуг и умений, опыта работы. Поэтому это все на сегодняшний день я считаю очень правильно», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что спрос на эзотерические наборы в России в 2024 году вырос на 34%. Его средняя стоимость составила 9,4 тыс. руб., что на 10% дороже, чем в 2023 году.