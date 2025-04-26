Охота на русских генералов. Что не так с ответом России

Генерал-майор Ярослав Москалик
В России произошло очередное громкое убийство высокопоставленного офицера. Возле своего дома в Подмосковном Балашихе с помощью управляемого взрыва автомобиля убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России.
Офицер не был публичным человеком. Однако его убийство по времени совпало с визитом в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, прилетевшего обсуждать мирные и инициативы Дональда Трампа. А Москалик во времена минского процесса входил в контактную группу от России, так что этот теракт может быть сигналом о том, что мира не будет.
Преступление планировалось заранее. Исполнителем, был «спящий» агент, заброшенный в Россию ещё в 2014-м. Он загодя снял квартиру в соседнем от генерала подъезде, приобрел автомобиль, который был заминирован, и уехал в Турцию. Стоит напомнить, что это далеко не первый случай покушения на убийство высокопоставленного лица со стороны спецслужб Украины.
Хронология диверсий в отношении российских военных
Еще в ночь с 17 на 18 апреля при помощи СВУ был взорван автомобиль, в котором погиб руководитель КБ Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем РЭБ «Красуха» Евгений Рытников.
А в марте текущего года совершено неудачное покушение на офицера Генштаба в Железнодорожном. В декабре 2024 года в Москве взорван генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В июле 2023 года в Краснодаре убит капитан II ранга Станислав Ржицкий. Все это говорит о наличии серьёзной агентурной сети на территории России, при чём, существующей десятилетия.
По большому счету, это предсказуемо. Страна, ведущая боевые действия с противником, которому сложно держаться на равных на фронте, и для которого диверсионно-террористическая война остаётся едва ли не единственным способом изобразить какой-то успех, с подобным будет сталкиваться неизбежно. Тем более, когда речь идёт о соседних и родственных странах, связанных многолетними узами, граждане которых в большом количестве и в течение долгого времени живут на территориях друг друга.
Моссад выкрадывал нацистов живыми
Классический пример — Израиль, против которого палестинское сопротивление регулярно устраивает теракты. Правда, они все чаще спонтанные, и их жертвами становятся случайные люди.
Зато Израиль в этом отношении куда более точен и регулярно уничтожает руководителей своих противников на его территории: ХАМАС, «Хезболла», некоторых умудряется достать даже на территории третьих стран (Убийство Исмаила Хании в Тегеране). Всего за год войны с 7 октября 2023-го Израиль теми или иным способами ликвидировал 16 высокопоставленных командиров вражеских группировок! Многие помнят, как Моссаду удавалось не только ликвидировать нацистских преступников по всему миру, но и выкрадывать их живыми — самым известным примером является Адольф Эйхман.
России — правопреемнице СССР, уничтожившей Бандеру в Германии, не нужны головы заказчиков российских генералов? Имена Богдана Сташинского, Павла Судоплатова, Николая Кузнецова знает весь мир, отчасти за их профессиональную работу в деле ликвидации врагов.
Цели и средства Украины
Медийность деморализует. Генерал Москалик был замначальника Генштаба. Генерал Кириллов был ключевым спикером брифингов ведомства по РХБЗ. Именно этого и добивается противник, снимая аналитику затем по СМИ и соцсетям.
Получат ли украинские командиры, а также стоящие за их спинами и играющие ключевую роль в разработке операций против нашей страны — офицеры НАТО ответ?
В советское время в сложных ситуациях осуществлялся переход на казарменное положение. Существовали специальные охраняемые поселки для высокопоставленных офицеров, а сегодня многие из них живут в обычных «человейниках», где становятся мишенью.
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