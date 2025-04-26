Охота на русских генералов. Что не так с ответом России

Зато Израиль в этом отношении куда более точен и регулярно уничтожает руководителей своих противников на его территории: ХАМАС, «Хезболла», некоторых умудряется достать даже на территории третьих стран (Убийство Исмаила Хании в Тегеране). Всего за год войны с 7 октября 2023-го Израиль теми или иным способами ликвидировал 16 высокопоставленных командиров вражеских группировок! Многие помнят, как Моссаду удавалось не только ликвидировать нацистских преступников по всему миру, но и выкрадывать их живыми — самым известным примером является Адольф Эйхман.