Охота на президента: чем закончится приговор для главы Республики Сербской Милорада Додика

Но что значит уважение равноправия и самоопределения в контексте республики Сербской? Запад не раз заявлял о том, что не поддерживает стремления столицы автономии Баня-Луки выйти из состава Боснии и Герцеговины и предпочитает, чтобы государство развивалось дальше в том виде, в каком оно есть сейчас. По мнению Евросоюза, самоопределение боснийских сербов грозит дестабилизацией в регионе. То есть фактически международное сообщество уже на берегу заявило о том, что «самоопределиться» не получится, в противном случае на автономию могут быть наложены санкции, и она утратит права полноправного участника международных отношений.