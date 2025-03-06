Охота на президента: чем закончится приговор для главы Республики Сербской Милорада Додика

26 февраля, Конституционный суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Высокого представителя по Боснии и Герцеговине и заочно приговорил его к году тюремного заключения и шести годам запрета занимать государственные и муниципальные должности. Парламент республики, в свою очередь, счел недействительным такое решение на своей территории. Для чего понадобился этот прецедент и что скрывается за обвинениями специально для ВФокусе Mail прокомментировал политолог-балканист Олег Бондаренко.
Что означает пост высокого представителя
Напомним, согласно Дейтонским соглашениям, которые были подписаны в декабре 1995 года после окончания войны представителями Боснии и Герцеговины, Хорватии и Югославии, куда на тот момент еще входили Сербия и Черногория, пост высокого представителя (ВП) по Боснии и Герцеговине — это наблюдатель, чья основная функция наблюдение за соблюдением мира в регионе.
Его назначением занимается созданный для этого международный орган — Совет по реализации мира (PIC). В состав Совета входят 55 стран и агентств, которые поддерживают мирный процесс различными способами, финансируя и отправляя войска для Сил Европейского союза (EUFOR).
Однако в 2021 году, во время выборов очередного представителя не все участники Совета были согласны с кандидатурой представителя ФРГ Кристиана Шмидта. Тогда его не ни поддержала российская сторона, ни китайская, но чиновник все равно был избран большинством голосов. С тех пор статус Шмидта остается спорным, на что неоднократно обращал внимание Милорад Додик, которого боснийский суд пытается подчинить решениям высшего представителя.
Формально ВП должен следить за соблюдением Дейтонских соглашений, но фактически может принимать решения, направленные на «препятствование действиям, которые могут привести к конфликту или к нарушению заключенных соглашений». Закрытого перечня подобных действий, конечно, нет. Учитывая, что кандидатура представителя утверждается Советом, состоящим преимущественно из стран Запада, можно предположить, какую политику он стремится проводить, в том числе в отношении Республики Сербской и непосредственно президента Додика.
Суд над Додиком
Кристиан Шмидт избран в обход Совбеза ООН. Именно к этому и апеллирует президент Республики Сербской, утверждая, что кандидатура Шмидта не легитимна и аргументируя, почему не считает нужным следовать его предписаниям.
Так, в 2023 году Республика Сербская приняла закон, который фактически запретил исполнять на ее территории решения высшего представителя. Поводом для этого послужили притеснения прав сербов в составе Боснии и Герцеговины. В результате суд признал Додика виновным в неподчинении, а президент заявил, что не будет выполнять нелегитимные решения. Россия и Сербия поддержали республику.
Главный редактор Balkanist.ru Олег Бондаренко специально для ВФокусе Mail пояснил, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины призван рассматривать дела о соответствии решений и законов Конституции БиГ, но никак не назначать преследование в отношении одного из лидеров парламентской республики.
«Этот приговор принял Конституционный суд Боснии и Герцеговины, который не имеет права рассматривать дела такого рода. Конституционный суд призван рассматривать дела, соответствует ли чье-то решение Конституции или нет. Вот это его компетенция. Начинать преследование одного из лидеров Боснии и Герцеговины — это не в компетенции Конституционного суда изначально», — отметил Бондаренко.
Деградация Дейтонских соглашений
Несмотря на то, что в 1995 году с помощью Дейтона удалось положить конец кровопролитной войне, сегодня взгляд на соглашения меняется, причем о вероятном отказе от них говорят как в Республике Сербской, так и в парламентской республике Боснии и Герцеговине. Если боснийский сербы утверждают, что сложившаяся в итоге система власти ущемляет права жителей Республики Сербской, то в Сараево, наоборот, считают, что Дейтон дал боснийским сербам слишком много прав. Претензии есть у обеих сторон, но отказаться от соглашений пока не могут, так как это чревато возрождением конфликта.
Милорад Додик, выступая в защиту национальных интересов, уже не раз заявлял о возможном выходе из состава Боснии и Герцеговины. Хотя Дейтонские соглашения напрямую не предусматривают выхода ни одной из частей государства, подобный шаг заложен в международных актах, как, например, в Уставе ООН, где прямо в первой статье говорится об уважении принципа равноправия и самоопределения народов.
Но что значит уважение равноправия и самоопределения в контексте республики Сербской? Запад не раз заявлял о том, что не поддерживает стремления столицы автономии Баня-Луки выйти из состава Боснии и Герцеговины и предпочитает, чтобы государство развивалось дальше в том виде, в каком оно есть сейчас. По мнению Евросоюза, самоопределение боснийских сербов грозит дестабилизацией в регионе. То есть фактически международное сообщество уже на берегу заявило о том, что «самоопределиться» не получится, в противном случае на автономию могут быть наложены санкции, и она утратит права полноправного участника международных отношений.
Перспективы взаимодействия Баня-Луки и Боснии и Герцеговины
Последствия судебного решения, как считает политолог Олег Бондаренко, наступят позднее — примерно к концу марта. Согласно местному законодательству, в течение месяца приговор должен быть доставлен Милораду Додику. После этого в силу вступает четырнадцатидневный срок на оспаривание решения. У суда есть два пути — отменить решение или оставить в силе. И если он выбирает второе, то тогда Сараево может применить силу в отношении Додика, чтобы привести приговор в исполнение.
«Если же в результате опротестования этого приговора, Сараево решит применить силу, то есть привести приговор в исполнение в отношении президента Республики Сербской, законно избранного Милорада Додика, то действия силовиков станут прелюдией к новому вооруженному конфликту. А в условиях Боснии — это продолжение войны», — сказал Бондаренко.