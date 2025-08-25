Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами

Согласно изданию, цунами произошло во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось порядка 100 миллионов кубометров горной породы.
По словам ученых, цунами произошло из-за изменения климата. В момент образования высота волны превысила 425 метров, что является одним из самых высоких показателей в истории. Впоследствии 30-метровая волна обрушилась на побережье.
В результате инцидента никто не пострадал: в момент удара в проливе не было судов, сообщает газета.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.