Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами

Мощный оползень, который произошел 10 августа на Аляске, спровоцировал огромное цунами. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: U.S. Geological Survey

Согласно изданию, цунами произошло во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось порядка 100 миллионов кубометров горной породы.

По словам ученых, цунами произошло из-за изменения климата. В момент образования высота волны превысила 425 метров, что является одним из самых высоких показателей в истории. Впоследствии 30-метровая волна обрушилась на побережье.

В результате инцидента никто не пострадал: в момент удара в проливе не было судов, сообщает газета.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.

Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.