Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине

«Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом “Мы никогда не прекратим поиск” планируется провести 23 августа в Киеве на так называемом “майдане незалежности”, — сказал собеседник агентства.