«Огромное количество жертв». В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в зоне СВО и не способны противостоять ВС России, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
«У Украины нет пути к военной победе. Я уже говорил, что больше нет даже способа избежать поражения со стороны России. У них, конечно, по-прежнему огромное количество жертв. Мы не знаем, каково реальное число, но оно значительно», — отметил он.
По словам эксперта, соотношение сил, безусловно, на стороне России. Дэвис также обратил внимание на рост случаев дезертирства в рядах ВСУ.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.