Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромная змея пряталась от жары среди книг в магазине в США

121-сантиметровая змея была обнаружена в коробке с подаренными книгами в благотворительном магазине в Вирджинии.

Сотрудник службы по контролю за животными из Вирджинии (штат на юго-востоке США) был вызван в благотворительный магазин Goodwill после того, как продавец, разбиравший коробку с подаренными книгами, обнаружил в одной из них 121-сантиметровую змею.

Предполагается, что пресмыкающееся пробралось в магазин, чтобы спастись от жары, обнаружив блаженную тень и почуяв прохладу на складе. Средняя температура в штате в течение дня — около 30 градусов, из-за чего многие представители дикой природы ищут укрытия в довольно необычных местах.

В конце концов сотрудник службы по контролю за животными Джей Эй Байс извлек из коробки с книгами обнаруженную змею и выпустил ее в безопасное место.

Ранее жительница Москвы обнаружила в своем туалете удава. Он сбежал из соседней квартиры.

Кристина Корчанова