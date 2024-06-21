Огромная змея пряталась от жары среди книг в магазине в США

Сотрудник службы по контролю за животными из Вирджинии (штат на юго-востоке США) был вызван в благотворительный магазин Goodwill после того, как продавец, разбиравший коробку с подаренными книгами, обнаружил в одной из них 121-сантиметровую змею.
Предполагается, что пресмыкающееся пробралось в магазин, чтобы спастись от жары, обнаружив блаженную тень и почуяв прохладу на складе. Средняя температура в штате в течение дня — около 30 градусов, из-за чего многие представители дикой природы ищут укрытия в довольно необычных местах.
В конце концов сотрудник службы по контролю за животными Джей Эй Байс извлек из коробки с книгами обнаруженную змею и выпустил ее в безопасное место.
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Кристина Корчанова