«Огонь по городам США»: в ГД раскрыли, чем могут обернуться поставки Tomahawk Украине

Депутат Журавлев: в РФ со времен СССР знают, как сбивать американские Tomahawk.

Источник: U.S. Army

В Госдуме раскрыли, чем могут обернуться поставки Tomahawk Украине. Там отметили, что понимают — запуски таких установок требуют непосредственного вмешательства военных США, это значит новый виток конфликта. Об этом рассказал депутат Алексей Журавлев в интервью изданию «Газета.RU».

«Совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая “Томагавки” союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами. Так и сейчас — запускать их по России смогут лишь американские экипажи, а это уже непосредственное участие США в боевых действиях. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая и возможный ответный огонь по американским городам», — резюмировал парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что соответствующие возможности этого у России есть. Также он отметил, что Россия со времен СССР знает, как бороться с Tomahawk, у военных не возникнет сложности в их сбитии.

«На каждый “Томагавк” у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет», — закончил депутат в своем обращении к прессе.

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин уверен, что применение Киевом дальнобойных ракет, которые хотят поставлять США, не изменит ситуацию на поле боя. Но отношения РФ и США могут пострадать.