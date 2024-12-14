Огонь на поражение. Врач перечислил опасные мифы о лечении ожогов

Для этого нужно оградить ее от вредного влияния множества факторов. «Для лучшего заживления подходят водорастворимые, дышащие гели, они создадут влажную среду, которая благоприятно влияет на процесс восстановления., — советует эксперт. — Также для ожога нужны антиоксиданты и смягчающие компоненты, которые также создадут отличную среду для быстрого восстановления. Кроме того, надо позаботиться о том, чтобы восстановление (особенно после сложных ожогов) происходило без образования рубца. Для этого выбирайте средства на основе коллагена и аллантоина».