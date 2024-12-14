Огонь на поражение. Врач перечислил опасные мифы о лечении ожогов

Бытовые ожоги считаются преимущественно летней напастью, ведь часто люди обжигаются от огня, искр или мангала, на котором готовятся шашлыки, или на пляже, от горячего солнца. Но случаются они и холодной зимой — особенно под Новый год, когда хозяйки не отходят от плиты, а детвора крутится вокруг пиротехники. Как лечить небольшие и значительные ожоги, aif.ru рассказал врач хирург, ангиолог Александр Петрикеев.
Ожоги на кухне происходят чаще всего, ведь готовка — это постоянный контакт с раскаленными предметами: духовкой, сковородой, противнем, горелкой. Обжечься можно и горячими жидкостями: кипятком, бульоном, только что сваренным компотом. Избежать ожогов в новогодней суете практически невозможно. Нельзя и не заметить эту травму.
Ведь это всегда резкая боль, за которой следует и рефлекторное отдергивание части обожженной тела от горячего предмета.
Обычно люди ошибочно считают, что оценить степень ожога можно сразу же, как несчастье произошло. Это не так. Ведь термическое поражение имеет свойство проникать в более глубокие слои кожи. Поэтому с ходу правильно оценить ситуацию бывает сложно даже профессионалам.
«Это связанно с тем, что определить глубину поражения в первые минуты после получения ожога сложно, ведь оценить это правильно будет лишь спустя несколько часов после его возникновения, — уточняет эксперт. — Ведь ожогу необходимо так сказать “созреть”, как и праздничной курице на предательски горячем противне.
По степеням
Клиническая картина ожога будет зависеть от его глубины и площади поражения, а также от выраженности местных и общих проявлений.
Местные проявления определяются глубиной ожога, сроком, который прошёл с момента его получения. Для каждой степени ожоговой травмы характерны свои симптомы.
Ожоги бывают:
- 1 степени — характеризуются покраснением кожи (гиперемией). Стадия заживления занимает 3−5 дней. В это время может появиться сильный зуд, ощущение стянутости кожи и шелушение.
- 2 степени — образуются маленькие пузыри (везикулы). Отмечается болезненность в ответ на местное прикосновение, кожа становится отекшей, бордового цвета. Заживает через 7- 14 дней с последующим послойным отслоением кожи.
- 3 степени — характеризуются образованием булл, т. е. больших пузырей, склонных к слиянию. Если буллы самопроизвольно вскрываются, обнажается раневая поверхность красного цвета.
Снижаем риск последствий
Итак, травма уже произошла, и теперь пострадавшему надо в первую очередь успокоиться, и продумать план действий. Тут важно решить три главные задачи:
Сохранить неповрежденными как можно больше тканей кожи
Поэтому в первые 10−15 минут от момента получения ожога нужно охладить обожжённую поверхность: при ожогах 1 и 2 степени — холодной проточной водой в течение 10−15 минут; при ожоге 3 степени — холодной влажной стерильной повязкой или чистой тканью. Это позволит значительно уменьшить распространение ожога глубже в ткани. Также эта процедура позволяет уменьшить отёк и снизить боль и сохранить часть тканей.
«Ткани можно сохранить благодаря великолепным свойством коллагена, который находится в нашей коже, ведь если при нагревании коллаген разрушается, — уточняет эксперт. — то при охлаждении он, наоборот, может восстанавливаться. Поэтому местное охлаждение ожога оказывает благотворное влияние на дальнейшее заживление ран».
Не допустить инфекцию в рану
Для этого и следует использовать проточную воду, чтобы максимально смыть всю возможную бактериальную флору. Рану лучше всего защищать стерильной дышащей повязкой.
Правильно заживлять рану
Для этого нужно оградить ее от вредного влияния множества факторов. «Для лучшего заживления подходят водорастворимые, дышащие гели, они создадут влажную среду, которая благоприятно влияет на процесс восстановления., — советует эксперт. — Также для ожога нужны антиоксиданты и смягчающие компоненты, которые также создадут отличную среду для быстрого восстановления. Кроме того, надо позаботиться о том, чтобы восстановление (особенно после сложных ожогов) происходило без образования рубца. Для этого выбирайте средства на основе коллагена и аллантоина».
Мифы долой!
Лечить ожоги бабушкиными средствами не только неэффективно, но и опасно. А. Петрикеев рассказывает про мифы об ожогах, в которые давно пора перестать верить.
Миф № 1. На поверхность ожога нужно сразу же накладывать растительным масло или кисломолочные продукты. Тогда заживет быстрее и без следа.
На самом деле. От подобных процедур легче больному не станет. Более того, на поверхности создается масляная пленка, которая препятствует нормальной циркуляции воздуха. В результате охлаждаться поврежденная поверхность не будет. Вокруг ожога создается так называемый парниковый эффект. Не делайте так!
Миф № 2. Чтобы не инфицировать ожог, нужно сразу же обработать его спиртом или зеленкой, йодом.
На самом деле. Так поступать нельзя. Спирт усилит боль, и чрезмерно иссушит поверхность ожога, и может даже усилить первоначальное поражение кожи.
Миф № 3. Ожог будет болеть меньше, если сразу наложить на обожженную кожу примочки с отварами трав.
На самом деле. Достоверных сведений о пользе таких средств нет, поэтому рисковать не надо.
Миф № 4. Чтобы снизить боль и воспаление, надо приложить к ожогу лед.
На самом деле. Это является достаточно распространенной ошибкой. Охлаждать поверхность нужно, но не льдом. Он тормозит кровообращение, а это лишь замедлит заживление ожога.
Миф № 5. Самое верное, бесплатное и доступное средство от ожогов — собственная моча.
На самом деле. Так делать запрещено, поскольку в моче может содержаться бактериальная микрофлора, которая при попадании в рану обусловит возникновение инфекционного воспалительного процесса. Вдобавок, моча, которая имеет кислую реакцию, способна усилить боль, поэтому об этом лучше забыть навсегда.
И самое главное лучше избежать ожога, чем лечить его! Поэтому не спешите и будьте аккуратны!