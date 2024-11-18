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Огни на новогодней елке зажгут в Великом Устюге в день рождения Деда Мороза

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз отметит в понедельник свой день рождения в Великом Устюге, в этот день там зажгут огни на первой новогодней елке России.

Источник: © РИА Новости

Свой день рождения Дед Мороз отмечает с 2005 года. Главное событие праздника — зажжение огней на первой новогодней елке России.

Также гостей праздника ждет концертная и игровая программа. В этом году на дне рождения Деда Мороза выступят кавер-группа Offbeat Orchestra, блогеры Hanna11 и Чайный, инди-группа «Покровский», а также популярная детская группа «Барбарики». Также поздравить Деда Мороза приедут волшебники из разных концов страны.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.