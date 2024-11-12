Огненный шар в небе США напугал жителей. Видео

Однако, по словам астронома и специалиста по отслеживанию космических аппаратов Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, оказалось, ярким объектом оказался космический аппарат Starlink-4682 компании SpaceX, входящий в группу из 54 спутников, которые были запущены в 2022 году в рамках миссии Starlink 4−23. Во время падения он сгорел в атмосфере Земли.