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Огненный шар в небе США напугал жителей. Видео

Явление наблюдали жители четырех штатов.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Жители штатов Техас, Колорадо, Оклахома и Канзас наблюдали в ночном небе странный яркий огненный шар. Об этом пишет Space.com.

Американское метеорологическое общество получило 36 сообщений о наблюдаемом явлении. В основном они поступали из районов Оклахома-Сити и Даллас-Форт-Уэрт на юго-востоке США. Местные жители говорили, что огненный шар — это падающий метеорит.

Однако, по словам астронома и специалиста по отслеживанию космических аппаратов Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, оказалось, ярким объектом оказался космический аппарат Starlink-4682 компании SpaceX, входящий в группу из 54 спутников, которые были запущены в 2022 году в рамках миссии Starlink 4−23. Во время падения он сгорел в атмосфере Земли.

В социальных сетях жители четырех штатов окрестили явление как «самое удивительное» и «лучшее зрелище за всю историю». Другие написали, что в небе огненный шар распался на несколько маленьких обломков.

Астрономы и экологи говорят, что возвращающиеся на Землю спутники могут нанести вред ее атмосфере. Дело в том, что при сгорании они выделяют оксид алюминия, который опасен для озонового слоя планеты, вследствие чего у него изменится способность отражать солнечный свет.

Оба этих фактора изменяют температуру верхних слоев атмосферы. «Если мы ничего не предпримем, то увидим последствия во всём мире в течение следующих 10 лет», — сказал доцент кафедры астронавтики в Саутгемптонском университете в Великобритании Минкван Ким.

Ранее ученые нашли странное радиокольцо в центре нашей галактики.