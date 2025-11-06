На Западе смирились с потерей Покровска: что пишут об окружении в СМИ Европы и США

Бои за город
Покровск, некогда почти 60 тысячный город в Донецкой области, может стать первым крупным украинским населенным пунктом, который Россия возьмет под свой контроль в этом году. Именно с такими заголовками выходят публикации в зарубежных СМИ. Предыдущий похожий по масштабам успех российской армии был связан с взятием Авдеевки в феврале 2024 года.
Как пишет французская газета Le Monde, российские войска сейчас контролируют север, восток и юг Покровска. Вместе с пригородом Мирноградом он образует агломерацию с населением около 100 000 человек.
«Этот район остается ключевым логистическим и железнодорожным узлом, который может стать плацдармом для российских войск в Днепропетровской области», — говорится в издании.
Французские журналисты пишут, что под контролем Украины остается лишь небольшой коридор шириной от одного до трех километров к северу от города, поэтому пока нельзя сказать о полном окружении Покровска.
Reuters цитирует ведущего российского военного блогера Юрия Подоляку, который заявил, что Россия тактически контролирует Покровск, в то время как в Мирнограде украинские войска заблокировали себя за мощными оборонительными сооружениями.
NBC News сообщает о том, что ситуация в городе остается крайне напряженной, а постоянной линии обороны как таковой нет. По словам опрошенных военных, российские подразделения продвигаются малыми группами по 2−3 человека, размывая линию фронта.
«Потеря Покровска осложнит украинскую логистику, увеличит риск потери или отступления с близлежащих позиций и потребует перестройки оборонительных рубежей», — поделился мнением в интервью NBC News Виктор Кевлюк, отставной украинский полковник. Он считает, что успех российской армии может вызвать «эффект домино» на фронте.
Эта военная победа может помочь Кремлю заявить, что Россия наступает на поле боя и что ситуация с течением времени для Украины станет только хуже, если Киев не согласится на требования Москвы, пишет NYT.