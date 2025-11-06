На Западе смирились с потерей Покровска: что пишут об окружении в СМИ Европы и США

Покровск, некогда почти 60 тысячный город в Донецкой области, может стать первым крупным украинским населенным пунктом, который Россия возьмет под свой контроль в этом году. Именно с такими заголовками выходят публикации в зарубежных СМИ. Предыдущий похожий по масштабам успех российской армии был связан с взятием Авдеевки в феврале 2024 года.