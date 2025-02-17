Офтальмологи рассказали об опасности контактных линз

Глаза являются самыми сложными органами после мозга. Они состоят более чем из двух миллионов компонентов, включая внешние структуры, такие как веки, белочную оболочку глаза (склеру) и роговицу, а также слезную пленку. Более 80% обучения происходит при помощи зрения, поэтому важно сохранять глаза в идеальном состоянии. Эксперты рассказали изданию HuffPost, какие действия могут навредить этим органам.
Первое, что отметили специалисты, — нельзя спать в контактных линзах. Причем данный запрет относится даже к короткому сну.
Связано это с тем, что из-за сна в контактных линзах может развиться язва роговицы. В менее серьезных случаях на глазу может остаться шрам, в особо серьезных — это может привести к потере глазного яблока.
Если шрам на роговице находится в районе зрачка, он может привести к ухудшению зрения, чтобы этого избежать, потребуется провести пересадку пострадавшего участка глаза.
Также не стоит заниматься тем, что может привести к повреждению или загрязнению контактных линз, в том числе не рекомендуется плавать в бассейне или озере и даже принимать душ. Дело в том, что между линзами и роговицей могут попасть бактерии, которые приведут к инфекции и осложнениям.
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