Офтальмологи рассказали об опасности контактных линз

Также не стоит заниматься тем, что может привести к повреждению или загрязнению контактных линз, в том числе не рекомендуется плавать в бассейне или озере и даже принимать душ. Дело в том, что между линзами и роговицей могут попасть бактерии, которые приведут к инфекции и осложнениям.