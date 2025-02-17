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Офтальмологи рассказали об опасности контактных линз

Почему в них нельзя спать?

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Глаза являются самыми сложными органами после мозга. Они состоят более чем из двух миллионов компонентов, включая внешние структуры, такие как веки, белочную оболочку глаза (склеру) и роговицу, а также слезную пленку. Более 80% обучения происходит при помощи зрения, поэтому важно сохранять глаза в идеальном состоянии. Эксперты рассказали изданию HuffPost, какие действия могут навредить этим органам.

Первое, что отметили специалисты, — нельзя спать в контактных линзах. Причем данный запрет относится даже к короткому сну.

Связано это с тем, что из-за сна в контактных линзах может развиться язва роговицы. В менее серьезных случаях на глазу может остаться шрам, в особо серьезных — это может привести к потере глазного яблока.

Если шрам на роговице находится в районе зрачка, он может привести к ухудшению зрения, чтобы этого избежать, потребуется провести пересадку пострадавшего участка глаза.

Также не стоит заниматься тем, что может привести к повреждению или загрязнению контактных линз, в том числе не рекомендуется плавать в бассейне или озере и даже принимать душ. Дело в том, что между линзами и роговицей могут попасть бактерии, которые приведут к инфекции и осложнениям.

Ранее врач объяснила, почему зрение к вечеру становится хуже.