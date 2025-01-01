Офтальмолог рассказала об опасностях новогодних развлечений для глаз

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бенгальские огни, фейерверки, гирлянды и пробки от шампанского могут привести к тяжелым травмам глаз, вплоть до потери зрения. Об этом рассказала ТАСС врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Елена Казанцева.
«Искры [бенгальских огней] могут достигать температуры до 1000 градусов. Даже крошечная раскаленная частица способна нанести серьезный ожог, если попадет в глаз. Ожог роговицы, вызванный искрами, требует длительного лечения. Порой такие травмы осложняются инфекцией, что делает процесс восстановления еще более долгим и неприятным», — рассказала она.
По ее словам, опасность представляют и фейерверки — около 20% всех праздничных несчастных случаев связаны с их использованием — они могут менять траекторию полета из-за неправильной установки, попадать в лицо или даже взрываться раньше времени. «Подобные инциденты могут привести к ожогам роговицы и век, разрывам глазного яблока и даже полной потере зрения. В некоторых случаях требуется экстренное хирургическое вмешательство», — пояснила специалист.
Также причиной травмы может стать пробка от шампанского, вылетающая со скоростью 40 км/ч. Поражение глаза такой пробкой может вызвать кровоизлияние, разрыв роговицы, травму хрусталика или даже отслойку сетчатки.
Кроме того, как отметила Казанцева, неисправности в гирляндах могут привести к короткому замыканию, искрам или даже пожарам, а лазеры, если их направить в лицо, способны повредить сетчатку. «Особую опасность представляют дешевые гирлянды с плохой изоляцией. Искры, возникающие из-за перегрева, могут попасть в глаза, вызвав ожог. Если гирлянда мигает слишком ярко, это также может раздражать глаза, особенно у людей с повышенной чувствительностью к свету», — подчеркнула эксперт.