Офтальмолог рассказала об опасностях новогодних развлечений для глаз

Кроме того, как отметила Казанцева, неисправности в гирляндах могут привести к короткому замыканию, искрам или даже пожарам, а лазеры, если их направить в лицо, способны повредить сетчатку. «Особую опасность представляют дешевые гирлянды с плохой изоляцией. Искры, возникающие из-за перегрева, могут попасть в глаза, вызвав ожог. Если гирлянда мигает слишком ярко, это также может раздражать глаза, особенно у людей с повышенной чувствительностью к свету», — подчеркнула эксперт.