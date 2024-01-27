Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком

«Надо их всё-таки выбрасывать. Лучше этого не делать. Есть современные препараты, которые позволяют лечить ячмень», — сказал специалист в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он отметил, что ячмень — острое воспалительное заболевание, которое может повлечь за собой более серьёзные последствия. Поэтому лечить его нужно лекарствами, назначенными врачом. По словам врача, ни чёрный, ни зелёный чай ситуацию с глазами не исправит.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259114&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.