Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком
Нельзя лечить ячмень чаем, объяснил офтальмолог, доктор медицинских наук Владимир Бржеский. По его словам, вместо чайных пакетиков предпочтение лучше отдавать лекарствам.
Нельзя лечить ячмень чаем, объяснил офтальмолог, доктор медицинских наук Владимир Бржеский. По его словам, вместо чайных пакетиков предпочтение лучше отдавать лекарствам.
«Надо их всё-таки выбрасывать. Лучше этого не делать. Есть современные препараты, которые позволяют лечить ячмень», — сказал специалист в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
Он отметил, что ячмень — острое воспалительное заболевание, которое может повлечь за собой более серьёзные последствия. Поэтому лечить его нужно лекарствами, назначенными врачом. По словам врача, ни чёрный, ни зелёный чай ситуацию с глазами не исправит.
А ранее Лайф рассказывал, что многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней.