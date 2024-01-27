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19:37 (мск), источник: Life.ru

Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком

Нельзя лечить ячмень чаем, объяснил офтальмолог, доктор медицинских наук Владимир Бржеский. По его словам, вместо чайных пакетиков предпочтение лучше отдавать лекарствам.

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Источник: Freepik

«Надо их всё-таки выбрасывать. Лучше этого не делать. Есть современные препараты, которые позволяют лечить ячмень», — сказал специалист в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он отметил, что ячмень — острое воспалительное заболевание, которое может повлечь за собой более серьёзные последствия. Поэтому лечить его нужно лекарствами, назначенными врачом. По словам врача, ни чёрный, ни зелёный чай ситуацию с глазами не исправит.

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А ранее Лайф рассказывал, что многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней.

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