Офтальмолог перечислил пять причин ухудшения зрения

В беседе с сайтом aif.ru 9 августа специалист отметил, что зрение может ухудшаться из-за генетической предрасположенности. Также на него влияет образ жизни, который ведет человек.
По его словам, сидячий образ жизни порождает огромные риски, и исследования указывают на наличие связи между увеличением рисков синдрома сухого глаза или миопии с сидячим образом жизни, пишет RT.
«Поэтому нужно обязательно проводить и вам самим, и детям время на улице. Свежий воздух, солнце, динамика — это полезно для организма в целом и для зрения в том числе», — подчеркнул врач.
Кроме того, к ухудшению зрения может привести неправильное питание. По словам врача, рацион должен быть разнообразным, и если в организм не поступают в достаточном количестве питательные вещества, витамины и минералы, то, соответственно, какие-то структуры глаза начинают хуже работать. Так, он посоветовал включать в рацион орехи, чернику, рыбу, морковь, шпинат, абрикосы, брокколи, чеснок, лук и петрушку.
Помимо этого, на зрение влияет отсутствие цифровой гигиены. Врач призвал реже пользоваться соцсетями, цифровыми устройствами, а телефон использовать по прямому назначению — для звонков или передачи срочных сообщений.
Также следует соблюдать общую гигиену для поддержания здоровья глаз и остроты зрения. Не стоит тереть глаза, лезть в них грязными руками. Косметику следует смывать специальными средствами.
8 августа врач-офтальмолог, офтальмохирург, к.м.н. Сино Гозиев в беседе с РИАМО заявил, что конкретных продуктов питания, которые бы улучшали зрение у человека, не существует. По его словам, есть продукты, которые помогают сохранить или восстановить баланс микроэлементов. Для выявления недостатка микроэлементов необходимо проводить лабораторные анализы.
В тот же день врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал о способах улучшения зрения. В частности, по его словам, операция при близорукости или дальнозоркости может быть показана, если нарушение зрения очень серьезное. Он добавил, что скорректировать зрение какими-то специальными упражнениями невозможно.
В июне врач-невролог Рустем Гайфутдинов предупредил, что ухудшение зрения может быть симптомом рассеянного склероза. Речь идет о его внезапном и сильном снижении вплоть до временной слепоты. По словам врача, особенно внимательно нужно относиться к тревожным симптомам тем, у кого рассеянный склероз есть в семейном анамнезе, сообщает 360.ru.
В апреле офтальмолог Наталия Боша рассказала о риске ухудшения зрения из-за излучения от ламп для маникюра. По ее словам, не стоит смотреть на лампы для маникюра во время процедуры, потому что можно получить ожог макулы — центральной части сетчатки. Такие же последствия могут возникнуть и от лазерных указок, если луч будет направлен в глаз, сообщает Life.ru.