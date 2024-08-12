Офтальмолог перечислил пять причин ухудшения зрения

В апреле офтальмолог Наталия Боша рассказала о риске ухудшения зрения из-за излучения от ламп для маникюра. По ее словам, не стоит смотреть на лампы для маникюра во время процедуры, потому что можно получить ожог макулы — центральной части сетчатки. Такие же последствия могут возникнуть и от лазерных указок, если луч будет направлен в глаз, сообщает Life.ru.