Офтальмолог перечислил опасности переутомления глаз

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 27 августа, специалист указал на то, что астенопию, или переутомление глаз, вызывает длительная нагрузка на глаза, например, из-за работы за компьютером, особенно при неподходящем освещении и с неправильно расположенным монитором.
Кроме того, переутомление глаз возникает у водителей и работников, чей труд требует непрерывной фокусировки внимания.
Также глаза могут устать при неправильно подобранных очках или линзах, а также из-за астигматизма. В этом случае у человека будет постоянное перенапряжение в глазах.
К симптомам астенопии врач отнес чувство песка, затуманивание глаз, головные боли. В этом случае он призвал обратиться за помощью к специалисту. Также он отметил важность поддержания физического здоровья, поскольку когда организм ослаблен, то это отражается и на зрительном органе. Также врач призвал обратить внимание на состояние нервной системы: так называемая нервная астенопия возникает при определенных неврологических расстройствах, стрессах, неврозах.
Также 27 августа врач-офтальмолог, к.м.н. Светлана Миргородская в беседе с РИАМО предупредила, что зрение может страдать из-за стресса, при котором вырабатываются так называемые стрессовые гормоны: адреналин, кортизол, норадреналин. Их выработка вызывает спазм сосудов, преимущественно периферических. При спазме сосудов сетчатки на фоне стресса нарушается острота зрения.
19 августа офтальмолог Альфия Бедрединова указала на то, что сильный стресс и ночное апноэ повышают риски отслоения сетчатки. По ее словам, на начальных этапах недуга перед глазами появляется затуманенность. Кроме того, искажаются изображение и цветопередача, пишет сайт kp.ru. В группе риска находятся пациенты с синдромом апноэ сна и высоким уровнем тревожности, отмечает 360.ru.
11 августа Кирилл Светлаков перечислил причины ухудшения зрения. В частности, по его словам, сидячий образ жизни порождает огромные риски, и исследования указывают на наличие связи между увеличением рисков синдрома сухого глаза или миопии с сидячим образом жизни.
В декабре офтальмолог Валентина Меркулова рекомендовала носить очки на улице в холодную погоду. По ее словам, они будут защищать глаза от ветра, а очки с тонировкой защитят глаза от ультрафиолетового излучения. Она отметила, что избежать дискомфорта также помогут увлажняющие капли, которые рекомендовал офтальмолог, пишет НСН.
Ранее врач-невролог, к.м.н. Елена Сурская заявила, что причиной потемнения в глазах может быть недостаточный приток крови к головному мозгу. Она отметила, что это явление также может быть связано с переутомлением, усталостью, длительным постельным режимом, резкими движениями. Оно, как правило, проходит самостоятельно, сообщает RT.