Офтальмолог перечислил опасности переутомления глаз

К симптомам астенопии врач отнес чувство песка, затуманивание глаз, головные боли. В этом случае он призвал обратиться за помощью к специалисту. Также он отметил важность поддержания физического здоровья, поскольку когда организм ослаблен, то это отражается и на зрительном органе. Также врач призвал обратить внимание на состояние нервной системы: так называемая нервная астенопия возникает при определенных неврологических расстройствах, стрессах, неврозах.