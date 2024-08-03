Офтальмолог описала шесть вредных для зрения привычек

Многие считают, что смывать косметику перед сном нужно только для здоровья кожи. На самом деле остатки макияжа могут привести к воспалению в глазах, например, ячменю и конъюнктивиту. Также частицы косметических средств могут повредить роговицу. Больше всего косметики попадет в глаза во сне, если не смыть ее перед тем, как отправиться в кровать. Снимать макияж нужно ватными дисками со специальным средством, не делая грубых движений.