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Офтальмолог описала шесть вредных для зрения привычек

Зачастую мы портим себе зрение, сами того не замечая. Какие привычки вредны для глаз, рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория.

Источник: Freepik

В разговоре с «Ридусом» медик назвала шесть причин, из-за которых может снизиться зрение.

Цифровизация

Использование гаджетов и долгий просмотр ТВ-передач — самая вредная для глаз привычка. Когда человек смотрит в экран, он перестает моргать, и его глаза не увлажняются естественным образом. Они начинают краснеть и уставать. По словам офтальмолога, исследования показывают, что дистанция с экраном менее 33 сантиметров повышает нагрузку на орган зрения. При продолжительном взаимодействии с гаджетом может развиться синдром сухого глаза.

Избавиться от напряжения после долгой работы за компьютером можно с помощью упражнения, которое рекомендуют делать шесть раз подряд. Нужно удерживать фокус на любом близком предмете за окном 30 секунд, а после на столько же времени сконцентрироваться на дальнем объекте.

Солнцезащитные очки

Плохие солнцезащитные очки тоже вредят зрению. Если в изделии нет фильтра от УФ-лучей, оно не только не защитит глаза от солнца, но и усугубит ситуацию из-за расширения зрачка от темных линз. В итоге в глаза будет попадать еще больше вредоносных лучей. Это может привести к ряду заболеваний, самое распространенное из которых — катаракта.

Макияж

Многие считают, что смывать косметику перед сном нужно только для здоровья кожи. На самом деле остатки макияжа могут привести к воспалению в глазах, например, ячменю и конъюнктивиту. Также частицы косметических средств могут повредить роговицу. Больше всего косметики попадет в глаза во сне, если не смыть ее перед тем, как отправиться в кровать. Снимать макияж нужно ватными дисками со специальным средством, не делая грубых движений.

Неправильное питание

Главные витамины, которые помогают сохранить хорошее зрение, — это А и Омега-3. Они содержатся в мясе, рыбе, фруктах и овощах. Эти витамины улучшают кровообращение, уменьшают воспаление и сохраняют сетчатку, снижают риск появления сухости глаз и других проблем со зрением. Недостаток витамина А может ухудшать зрение в темноте, привести к сухости глаз, ощущению «песка».

Чтобы понять, есть ли дефицит этих полезных веществ и нужны ли пищевые добавки для его восполнения, нужно обратиться к профильному специалисту.

Недостаток сна

Недосыпы и плохой режим ухудшают самочувствие в целом, в том числе зрение. При усталости оно не успевает восстанавливаться, из-за чего возникают сухость и покраснение слизистой. Это может привести к нарушению фокуса, размытию картинки и даже к воспалению роговой оболочки глаза.

Нерегулярное посещение офтальмолога

Айгуль Отхозория отметила, что отсутствие регулярной диспансеризации — это тоже плохая привычка. Для поддержания здоровья глаз нужно посещать офтальмолога. Взрослым необходимо бывать у окулиста раз в год, а несовершеннолетним — каждые шесть месяцев.

Ранее специалисты назвали продукт, помогающий сохранить зрение.

Айгуль Сабитова