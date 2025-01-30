Офтальмолог меняет цвет глаз пациентам

Офтальмолог из США Брайан Боксер Уэклер стал популярным из-за своей специализации — он не просто проверяет зрение пациентов, а меняет цвет их глаз по их же желанию. Об этом пишет New York Post.
Операция по смене цвета глаз называется кератопигментацией. Во время процедуры в роговицу глаза вводятся специальные пигменты. Этот процесс также известен как «татуаж роговицы».
Операция начинается с создания лазером круглого тоннеля в роговице. Затем при помощи специальных инструментов врач расширяет диаметр канала до нужного размера и вводит в него пигмент. Самыми популярными цветами являются медово-золотой, стальной серый и оливково-зеленый.
По словам Уэклера, смена цвета глаза происходит мгновенно, а на восстановление уходит всего 20 минут. Зрение после процедуры не ухудшается. Иногда после операции возникает ощущение песка в глазах, появляется чувствительность к свету, но это все быстро проходит.
Операция на двух глаза стоит 12 тысяч долларов (чуть больше одного миллиона рублей). Процедура полностью безболезненна и безопасна.
Как отреагировала общественность
Уэклер признался, что сам он не хочет менять цвет глаз, но чувствует себя невероятно счастливым после того, как видит эмоции своих пациентов после процедуры. Некоторые люди иногда плачут от радости после того, как видят результат операции.
ВьTikTok на профиль врача подписаны 3,4 миллиона человек. Уэклер показывает, как его пациенты выглядят до операции и после. И эти видео получают неоднозначную оценку пользователей Сети.
Одни говорят, что Уэклер — настоящий волшебник, а результаты выглядят потрясающе и невероятно. Однако больше людей придерживаются другого мнения.
Многие отметили, что цвет новых глаз выглядит неестественно, будто врач не вводил пигмент, а просто вставил в глаза пациентов «вечные линзы». Некоторых комментаторов напугал результат операции. «Это страшнее любого фильма ужасов, который я когда-либо видел», — написал один из них.
Также многие пользователи сошлись во мнении, что цвет глаз — это последнее, что они поменяли бы в себе даже в том случае, если бы себя сильно ненавидели.
Уэклер спокойно относится к негативу и говорит, что для некоторых людей цвет глаз — это «неотъемлемая часть личности, и они решают изменить его, чтобы самовыразиться или улучшить связь между своим внутренним миром и внешним видом».
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