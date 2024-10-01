Офтальмолог допустила «эпидемию близорукости» в России к 2050 году

По ее словам, сейчас 80% ее пациентов — это школьники с начинающейся или продолжающейся близорукостью. И год от года их число растет.
Ранее, 24 сентября, британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на British Journal of Ophthalmology о том, что доля детей и подростков с близорукостью продолжит быстро расти в ближайшие два десятилетия, в результате чего к 2050 году около 740 млн несовершеннолетних будут страдать от миопии и нуждаться в коррекции зрения. По прогнозам китайских ученых, к 2050-му близорукость будет диагностирована примерно у 40% молодых людей в возрасте от пяти до 19 лет.
«Исходя из международной статистики за последние несколько лет и из моего собственного опыта, можно предположить, что к 2050 году близорукость станет настоящей эпидемией, в том числе и в нашей стране», — прокомментировала специалист.
«Сейчас близорукость появляется у детей раньше, чем это было даже пять лет назад. Это связано с тем, что мир современных детей часто сужается до их комнаты и экрана гаджета, и их глаза испытывают однотипную нагрузку, почти постоянно фокусируясь на близко расположенных предметах. Они читают, играют, делают домашние задания, общаются онлайн, и всё это на близком расстоянии от глаз. У них практически нет мотивации выходить на улицу, на солнечный свет и свежий воздух, смотреть вдаль, а всё это необходимо для профилактики близорукости. Поэтому растут количество детей с близорукостью и скорость, с которой она прогрессирует», — объяснила Акопян.
Как отметила офтальмолог, чтобы предотвратить развитие близорукости и замедлить ее прогрессирование, очень важно каждый день выходить из дома, чередуя зрительную нагрузку (вдали и вблизи) и «расслабляя» таким образом глаза. В этом смысле гулять полезнее, чем сидеть за «развивашками», добавила она.
«Есть так называемое правило 20: после 20 минут чтения или работы за компьютером нужно делать перерыв и 20 секунд смотреть вдаль (например, в окно), расслабляя глаза. Но тенденция такова, что дети всё больше времени проводят с “близкой” зрительной нагрузкой, поэтому, скорее всего, близорукость у них будет начинаться всё раньше и прогрессировать всё быстрее», — заключила врач.
Ранее, 27 сентября, врачи в беседе с «Известиями» рассказали о компьютерном зрительном синдроме (КЗС) и его лечении. Офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кушков указал на то, что симптомы КЗС могут проявляться в любом возрасте как у подростков, так и у взрослых. По его словам, данный синдром — это эволюционная проблема. Кроме того, врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова отметила, что на здоровье глаз также влияют такие факторы, как продолжительность работы за компьютером, освещение, уровень стресса, увлажненность воздуха и прочие. Кушков же дополнил, что сохранить остроту зрения можно только соблюдением режима зрительной нагрузки.