Офтальмолог допустила «эпидемию близорукости» в России к 2050 году

«Сейчас близорукость появляется у детей раньше, чем это было даже пять лет назад. Это связано с тем, что мир современных детей часто сужается до их комнаты и экрана гаджета, и их глаза испытывают однотипную нагрузку, почти постоянно фокусируясь на близко расположенных предметах. Они читают, играют, делают домашние задания, общаются онлайн, и всё это на близком расстоянии от глаз. У них практически нет мотивации выходить на улицу, на солнечный свет и свежий воздух, смотреть вдаль, а всё это необходимо для профилактики близорукости. Поэтому растут количество детей с близорукостью и скорость, с которой она прогрессирует», — объяснила Акопян.