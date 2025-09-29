Офис Зеленского рассчитывает сразу на четыре сделки с США

«Нам важно согласовать и подписать очень важные документы. Это, в первую очередь, документы по поставкам американского оружия, это [документы] по поставкам наших дронов и совместному производству [дронов] с США. Это соглашение о свободной торговле, ну, и, безусловно, самый важный документ — о гарантиях безопасности», — сказал Андрей Ермак, сообщает ТАСС.