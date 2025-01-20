Официальный аккаунт президента США в X перешел к Трампу

При передаче аккаунтов Белого дома (@WhiteHouse), президента и первой леди США (@POTUS и @FLOTUS), вице-президента (@VP) и пресс-секретаря (@PressSec) в 2021 году доступ к ним сначала получило Национальное управление архивов и документации, после чего аккаунт 45-го главы Соединенных Штатов получил название @POTUS45, а его подписчики также не перешли Джо Байдену.