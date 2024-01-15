Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024»

Источник: Miss America

«Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США… выиграла конкурс “Мисс Америка 2024” в Орландо, штат Флорида», — указывает телеканал.

Отмечается, что представительница штата Колорадо Мэдисон Марш — первый в истории действующий офицер ВВС США, завоевавший титул «Мисс Америка».

Согласно телеканалу, в конкурсе участвовали по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия — в общей сложности 51 человек.

В завершающей части конкурса 11 женщин приняли участие в четырех конкурсных раундах — проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure (сочетающей в себе элементы спортивной и повседневной одежды), обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем бальном платье.

В конкурсе талантов Марш рассказала о том, как получила лицензию пилота в 16 лет.