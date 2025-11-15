«Произошла настоящая промывка мозгов. В первую очередь — со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно», — сказал собеседник агентства.
Фариназу подчеркнул, что бразильцы, поехавшие воевать за Киев под таким влиянием, зачастую вообще не имели опыта военной службы.
«Для большинства это закончилось плохо. Как мы видели, многие обратно приехали покалеченными или погибли, а семьи даже тела не получили. Возможно, что кого-то и в плен взяли», — заключил он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.