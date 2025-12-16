Офицер ФСБ: напавшего на школу в Одинцово могли «вести» в Сети

Сегодня утром, 16 декабря, подросток из подмосковного Одинцово пришел в школу с ножом и напал на детей. Перед этим юноша прислал одноклассникам свой манифест, где поразмышлял над правильностью нацистской теории.
Руководитель ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев пояснил для ВФокусе Mail, что ученика могли завербовать при помощи социальных сетей. По его словам, в данный момент это довольно распространенное явление, так как именно этим способом пользуются СБУ для создания диверсий на железных дорогах и поджогах военкоматов в России.
«В данном случае можно с уверенностью сказать, что это происходит в рамках мероприятий СБУ, которые вербуют наших подростков. На этот раз был использован межнациональный нарратив, с помощью которого нас пытаются расколоть и разбить на черных и белых, русских и нерусских. Это традиционный трек, которого всегда придерживаются в Британии», — отмечает Ромачев.
По мнению эксперта, методичка по расколу общества уже является отработанной технологией. Сейчас же эти методы пытаются использовать в России, посеяв среди людей межнациональные конфликты.
«В этом направлении активно действует Британия. Она пытается разделить нашу страну на десятки республик. Чтобы победить по принципу: разделяй и властвуй», — объясняет эксперт.
В такой ситуации необходимо внимательнее следить за своими детьми и возрастными родственниками. По словам Ромачева, сейчас нельзя забывать про своих близких, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
«Бабушки и подростки — это контингент, который проще всего поддается вербовке. С ними необходимо наладить контакт, чтобы они делились всей информацией, в том числе той, которая поступает к ним через интернет. При наличии такой коммуникации защитить общество будет проще», — заключил офицер ФСБ.