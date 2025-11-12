Офицер ФСБ: что означает взрыв купюры в руках мальчика и к чему нужно готовить теперь детей

Поздним вечером 11 ноября в подмосковном городе Красногорске произошел пугающий инцидент. 10-летний мальчик попытался подобрать десятирублевую купюру возле детской площадки, но та взорвалась у него в руках.
У ребенка оторвало несколько пальцев на одной кисти, вторая рука оказалась сломанной. Выяснилось, что под купюрой было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. Следственный комитет и прокуратура занимаются расследованием инцидента. Мальчик же находится в больнице, где врачи пытаются восстановить ему кисть. Первая операция длилась около шести часов.
Руководитель ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал ВФокусе Mail, что произошедшее стоит квалифицировать как теракт.
«Очевидно, что собрать самодельное взрывное устройство может только профессионал. Поэтому стоит говорить, что в России действует некий диверсант, чья задача — дестабилизация обстановки внутри страны и дискредитация властей, правоохранительных органов и спецслужб. Это однозначно надо квалифицировать как теракт», — отметил Ромачев.
Эксперт объяснил, что в этой ситуации была использована технология социальной инженерии. Деньги используются, чтобы привлечь интерес и заставить человека что-то сделать. Эти же методы используют телефонные мошенники, завлекая в свои махинации.
«Эти технологии однозначно разрабатывались где-то в Киеве. Все это методы террористической деятельности, и неважно, где они применяются — в экономической или реальной жизни. Необходимо быть крайне бдительным и внимательным: если видите, что что-то вас привлекает на совершение действия, то стоит подумать, надо ли это делать», — добавляет спикер.
По мнению Ромачева, подобные теракты могут повторяться, пока диверсант не будет задержан. Это означает, что быть готовыми к опасности должны не только взрослые, но и дети.
«Ни в коем случае не надо поддаваться эмоциям и радоваться, что вы нашли купюру. Лучше смотреть со стороны, есть ли какие-то предметы, прикрепленные к этим деньгам, например бутылка или какой-то тросик. Если вы потянете за них, то можете привести взрывное устройство в исполнение. Родители должны рассказать детям, что существуют такие угрозы», — предупреждает эксперт.