Офицер ФСБ: что означает взрыв купюры в руках мальчика и к чему нужно готовить теперь детей

В Подмосковье произошел страшный инцидент с взрывом заминированной купюры в руках 10-летнего мальчика. Руководитель частной разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев объяснил для ВФокусе Mail, как такое могло произойти и стоит ли опасаться повторения инцидентов в будущем.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Поздним вечером 11 ноября в подмосковном городе Красногорске произошел пугающий инцидент. 10-летний мальчик попытался подобрать десятирублевую купюру возле детской площадки, но та взорвалась у него в руках.

У ребенка оторвало несколько пальцев на одной кисти, вторая рука оказалась сломанной. Выяснилось, что под купюрой было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. Следственный комитет и прокуратура занимаются расследованием инцидента. Мальчик же находится в больнице, где врачи пытаются восстановить ему кисть. Первая операция длилась около шести часов.

Руководитель ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал ВФокусе Mail, что произошедшее стоит квалифицировать как теракт.

«Очевидно, что собрать самодельное взрывное устройство может только профессионал. Поэтому стоит говорить, что в России действует некий диверсант, чья задача — дестабилизация обстановки внутри страны и дискредитация властей, правоохранительных органов и спецслужб. Это однозначно надо квалифицировать как теракт», — отметил Ромачев.

Эксперт объяснил, что в этой ситуации была использована технология социальной инженерии. Деньги используются, чтобы привлечь интерес и заставить человека что-то сделать. Эти же методы используют телефонные мошенники, завлекая в свои махинации.

«Эти технологии однозначно разрабатывались где-то в Киеве. Все это методы террористической деятельности, и неважно, где они применяются — в экономической или реальной жизни. Необходимо быть крайне бдительным и внимательным: если видите, что что-то вас привлекает на совершение действия, то стоит подумать, надо ли это делать», — добавляет спикер.

По мнению Ромачева, подобные теракты могут повторяться, пока диверсант не будет задержан. Это означает, что быть готовыми к опасности должны не только взрослые, но и дети.

«Ни в коем случае не надо поддаваться эмоциям и радоваться, что вы нашли купюру. Лучше смотреть со стороны, есть ли какие-то предметы, прикрепленные к этим деньгам, например бутылка или какой-то тросик. Если вы потянете за них, то можете привести взрывное устройство в исполнение. Родители должны рассказать детям, что существуют такие угрозы», — предупреждает эксперт.

Узнать больше по теме
Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
Читать дальше