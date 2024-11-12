«ОдноврЕменно» или «одновремЕнно»: на какой слог правильно ставить ударение.

Сомнения в правильности ударения порой возникают даже у филологов, потому что нормы языка со временем меняются и то, что раньше считалось неверным, становится допустимым. На какую букву Е падает ударение: «одноврЕменно» или «одновремЕнно»? Академические учебники и словари дают противоречивые ответы. В статье разберем, откуда путаница, какие есть нюансы в стилистике и предпочтениях носителей языка.
Как правильно говорить: «одноврЕменно» или «одновремЕнно»
На сегодняшний день оба варианта произношения — с ударением на третьем слоге («одноврЕменно») и на четвертом слоге («одновремЕнно») — считаются нормативными. Выбор того или иного варианта может зависеть от личных предпочтений или региональных особенностей. При этом вариант с ударением на четвертый слог — «одновремЕнно» — чаще используется в литературной речи и более распространен. В то же время «одноврЕменно» воспринимается допустимым, но менее частым.
— В 1989 году составители академического «Орфоэпического словаря русского языка» под редакцией профессора Р. И. Аванесова рекомендовали делать в этом слове ударение на четвертый слог — «одновремЕнно». Прошло 35 лет. Люди все чаще делают ударение на третьем слоге — как в слове «врЕмя», с которым наречие «одновременно» очевидно связано. Как относиться к такой перемене, специалисты пока не определились. Но допустимыми считаются оба варианта, — комментирует репетитор по русскому языку и литературе, кандидат филологических наук Татьяна Воронцова.
Куда падает ударение в слове «одновременно» согласно разным словарям
В современных словарях встречаются оба варианта ударения, где-то предпочтительным указывается один, где-то — другой. Это объясняется тем, что они составлены в разное время и у редакторов-составителей отличаются подходы и степень языкового консерватизма. Вот примеры из самых популярных словарей:
«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова признает оба варианта.
«Русский орфографический словарь», составленный В. В. Лопатиным и О. Е. Ивановой, также указывает две версии: «одновремЕнно» и «одноврЕменно».
Словарь «Русское словесное ударение» под редакцией М. В. Зарва — «одноврЕменно».
«Словарь трудностей русского языка» под редакцией М. А. Штудинера — «одновремЕнно» и «одноврЕменно».
Наш эксперт Татьяна Воронцова также провела исследование:
— Авторы «Большого орфоэпического словаря русского языка» под редакцией профессора Л. Л. Касаткина, выпущенного Институтом русского языка РАН, учитывая реалии, признают обе версии равными по статусу и даже рекомендуют ставить ударение на третьем слоге. Их коллеги, ученые из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, авторы «Большого универсального словаря русского языка» под редакцией профессора В. В. Морковкина, более консервативны и считают, что предпочтительнее все же говорить «одновремЕнно», поскольку оно произошло от прилагательного «одновремЕнный».
Что же делать простым людям, пока специалисты спорят? Какой вариант выбрать? Татьяна Воронцова отвечает:
— Выбирайте любой вариант. Хотите быть в тренде — говорите «одноврЕменно». Тем более что современные словари, рекомендуемые работникам СМИ, предлагают лишь этот вариант. Являетесь поклонником традиций — выбирайте «одновремЕнно», пока оно окончательно не устарело. Главное — не заменяйте второе Е на Ё. Вариант «одновремЁнно» недопустим и считается просторечием.
Примеры употребления слова «одновременно»
Для лучшего понимания того, как оба варианта ударения могут употребляться в речи, приведем примеры с выделенными ударными гласными:
Мы начали движение одноврЕменно, соблюдая трафик.
Телефоны звонили одновремЕнно во всех офисах компании.
Участники конференции выступали одноврЕменно на разных площадках.
ОдноврЕменно с аплодисментами раздались крики «браво» и «на бис».
Дети запустили воздушные шары одноврЕменно.
Мужчина ухитрялся одновремЕнно следить за дорогой и разговаривать по телефону.
Несмотря на то, что в словах выделена определенная буква, произносить их можно по-разному. Это не будет считаться ошибкой.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
Кроме слова «одновременно», в русском языке есть и другие, где можно запутаться в ударении. Ошибки нередко случаются из-за влияния разговорной речи или схожих слов, но с ударением на другом слоге. Вот наиболее распространенные примеры:
Каталог — правильно: каталОг. В этом слове ударение ставится на последний слог. Ошибочное произношение «катАлог» связано с похожими словами, например, «анАлог», где ударение падает на второй слог.
Квартал — правильно: квартАл. Слово «квартал» (три месяца или часть года) часто произносят с ударением на первый слог («квАртал»), что является ошибкой.
Договор — правильно: договОр. В этом слове нормативное ударение приходится на последний слог. Произношение с ударением на первый — ошибочно, хотя и широко распространено в некоторых регионах.
Торты — правильно: тОрты. Слово «торты» (множественное число от «торт») правильно произносится с ударением на первый слог. Ошибка «тортЫ» встречается из-за привычки ставить ударение на последний слог в словах во множественном числе, хотя это не соответствует норме.
Средства — правильно: срЕдства. В этом слове ударение ставится на первый слог. Произношение средствА (с ударением на последний слог) ошибочно.
Щавель — правильно: щавЕль. Ударение в слове «щавель» ставится на последний слог. Произношение «щАвель» ошибочно, но встречается довольно часто.
Эти примеры иллюстрируют, насколько распространены ошибки в ударении, и подчеркивают, как важно соблюдать орфоэпические нормы для ясной и грамотной речи.
Автор: Евгения Чернова
Эксперт: Татьяна Воронцова, репетитор по русскому языку и литературе, кандидат филологических наук