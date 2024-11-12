«ОдноврЕменно» или «одновремЕнно»: на какой слог правильно ставить ударение.

На сегодняшний день оба варианта произношения — с ударением на третьем слоге («одноврЕменно») и на четвертом слоге («одновремЕнно») — считаются нормативными. Выбор того или иного варианта может зависеть от личных предпочтений или региональных особенностей. При этом вариант с ударением на четвертый слог — «одновремЕнно» — чаще используется в литературной речи и более распространен. В то же время «одноврЕменно» воспринимается допустимым, но менее частым.