Одноклеточное с ресничками вызвало массовую гибель морских ежей в теплых морях

Начиная с конца 2022 года морские ежи массово умирали на северной оконечности залива недалеко от города Акаба в Иордании. Это привлекло пристальное внимание морского биолога из Тель-Авивского университета Омри Бронштейна (Omri Bronstein), и он начал отслеживать распространение загадочной чумы морских ежей. Но на то, что он обнаружил, ученый даже не рассчитывал.
Виновато одноклеточное
Первые пробы Бронштейн начал отбирать в феврале 2022 года вдоль Синайского полуострова в Египте, и поначалу все было хорошо, но уже в конце апреля биолог и его команда зафиксировали вспышку заболевания — на протяжении нескольких дней ученые находили груды мертвых морских ежей вида Diadema antillarum.
Генетический анализ не выявил каких-либо очевидных вирусных или бактериальных патогенов. Но когда биологи обратили внимание на другие микроорганизмы, они определили виновника. Им оказался скутикоцилиат (scuticociliate) — одноклеточное животное с ресничками, вызывающее заболевания у акул, рыб и ракообразных. О том, что они убивают еще и морских ежей, ранее известно не было. Теперь, как сообщили Бронштейн и его коллеги в журнале Current Biology, тот же патоген убивает другие виды ежей в заливе Акаба и за его пределами, и это позволяет предположить, что болезнь распространяется по миру с поразительной скоростью.
К июлю 2022 года мертвых ежей начали обнаруживать у берегов Греции. В течение четырех месяцев вымирание охватило тысячу километров побережья восточной части Средиземного моря. Авторы исследования предупредили, что проблема может вскоре распространиться на Красное море.
Чем опасно вымирание морских ежей
Морские ежи считаются ключевыми травоядными. Без них водоросли могут разрастись, что перекроет солнечный свет, необходимый кораллам для выживания, и таким образом они просто задохнутся. И у исследователей нет больших сомнений в том, что так действительно может произойти. Они вспомнили, как за 40 лет до вспышки 2022 года неизвестная болезнь поразила обитателей Карибского региона, в результате чего рифы, лишенные основного травоядного животного, заросли и до сих пор полностью не восстановились.
Чтобы замедлить распространение патогена, необходимо знать, как он распространяется. Одним из объяснений ученые считают судоходство: самостоятельно преодолеть огромные расстояния за короткий срок паразит бы не смог.
Как спасти экосистему
Если вспышка продолжит выходить из-под контроля, биологи предлагают держать ежей на карантине без циркуляции морской воды непосредственно из океана, а когда болезнь исчезнет — вернуть их в пораженные места обитания.