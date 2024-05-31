Одноклеточное с ресничками вызвало массовую гибель морских ежей в теплых морях

Генетический анализ не выявил каких-либо очевидных вирусных или бактериальных патогенов. Но когда биологи обратили внимание на другие микроорганизмы, они определили виновника. Им оказался скутикоцилиат (scuticociliate) — одноклеточное животное с ресничками, вызывающее заболевания у акул, рыб и ракообразных. О том, что они убивают еще и морских ежей, ранее известно не было. Теперь, как сообщили Бронштейн и его коллеги в журнале Current Biology, тот же патоген убивает другие виды ежей в заливе Акаба и за его пределами, и это позволяет предположить, что болезнь распространяется по миру с поразительной скоростью.