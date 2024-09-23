В Великобритании зафиксировали массовое вымирание бабочек

Добровольцы в среднем заметили всего около 7 бабочек, что почти вдвое меньше, чем в среднем в прошлом году — 12 насекомых. Более того, этот показатель является самым низким за всю историю. Тревожит и то, что в 9 000 подсчетов участники попросту не заметили ни одной бабочки — это самый высокий показатель за всю историю программы.