В Великобритании зафиксировали массовое вымирание бабочек

Как пишет Daily Mail, в Великобритании сложилась чрезвычайная ситуация с бабочками. Эксперты полагают, что это связано с изменением климата планеты.
Подсчет бабочек в Великобритании организовала благотворительная организация по защите дикой природы Butterfly Conservation. Исследователи предложили местным жителям три недели подряд около 15 минут тратить на то, чтобы записать бабочек, которых они заметят в своем саду, парке или сельской местности.
Добровольцы в среднем заметили всего около 7 бабочек, что почти вдвое меньше, чем в среднем в прошлом году — 12 насекомых. Более того, этот показатель является самым низким за всю историю. Тревожит и то, что в 9 000 подсчетов участники попросту не заметили ни одной бабочки — это самый высокий показатель за всю историю программы.
По словам экспертов, нынешнее лето стало худшим за всю историю подсчета бабочек. Также ученые выяснили, что 81% видов крылатых насекомых показал снижение численности в этом году в сравнении с показателями 2023 года.
По мнению исследователей, популяции бабочек пострадали от влажной весны и прохладного лета. Вместе с тем эксперты признают, что естественные колебания численности насекомых, на которых влияет погода, также накладываются на долгосрочное снижение.
Как сообщил руководитель научного отдела Butterfly Conservation, доктор Ричард Фокс, численность бабочек снизилась из-за утраты среды обитания в 1970-х и 1980-х годах. Тогда большая часть ареала крылатых насекомых была вспахана или застроена. Ситуацию усугубила дальнейшая деградация ландшафта, в том числе и загрязнение пестицидами. Ученые считают, что по мере нарастания климатического кризиса количество бабочек, вероятно, будет лишь сокращаться.
Исследователи призывают правительство объявить «чрезвычайную ситуацию в природе» в Великобритании. Они просят запретить неоникотиноидные пестициды без исключений. Более ранние исследования показали, что эти средства негативно влияют и на других насекомых, например, пчел.
При этом ученые заявляют, что одного лишь отказа от использования пестицидов не хватит, чтобы обратить сокращение популяции вспять. Вместе с тем положительное влияние все же будет.
Авторы работы напомнили, что бабочки являются ключевыми видами-индикаторами. Когда они в беде, это указывает на то, что окружающая среда в целом не в порядке.
Ранее ученые раскрыли секрет ярких узоров на крыльях бабочек.