«Однако»: нужна запятая или нет

Пунктуация — один из самых сложных разделов русского языка. Здесь нет проверочных слов, которые дадут подсказку, а правила расстановки знаков могут меняться даже от интонации. В статье разобрали, в каких случаях слово «однако» обособляется запятой, и привели примеры, в которых она не нужна.
Какую роль в предложении играет слово «однако»
Слово образовано с помощью суффикса от основы одн- (1). В древнерусском языке его писали и произносили как «одинако», что означало «одиноко», «обособленно» (2). Со временем буква И «потерялась» и слово стало короче.
О том, к какой части речи причислить «однако», до сих пор ведутся споры. Одни понимают его как союз, другие — как союзоподобный элемент. «Однако» также называют союзной скрепой или вводным словом союзного происхождения (3).
По словам Елены Павловой, онлайн-репетитора по русскому языку, эксперта ОГЭ и ЕГЭ, это слово может выступать в предложении в роли противительного союза, равного по значению союзу но, в роли вводного слова или междометия. В первом случае оно объединяет отдельные словосочетания или целые предложения, противопоставляя их друг другу.
Если «однако» выступает в качестве вводного слова, то по смыслу его можно заменить на «все же», «тем не менее», «все-таки» или совсем убрать из предложения (4). Смысл от этого не изменится.
В качестве междометия «однако» помогает выразить удивление, недоумение и даже возмущение. Чтобы подчеркнуть эффект, слово нередко отделяют восклицательным знаком.
В зависимости от контекста меняется пунктуация в предложении. В одних случаях «однако» нужно обособлять запятыми или восклицательным знаком, а в других — стоит забыть о любых знаках препинания.
Когда союз и междометие «однако» выделяется запятыми
— Когда «однако» выступает в роли противительного союза и соединяет части сложносочиненного предложения или однородные члены, перед ним нужна запятая. Эта часть речи может находиться в начале предложения и служить средством связи в тексте, — рассказывает Елена Павлова.
Примеры:
- Я хотел пойти на прогулку, однако начался дождь.
- Он готовился к экзамену, однако результат оказался неожиданным.
- Это предложение очень выгодное. Однако стоит учитывать все риски.
— Когда «однако» — вводное слово, его нужно обособлять с двух сторон запятыми. Вводная конструкция не связана с остальными членами предложения и может быть легко изъята без потери смысла, — объясняет наш эксперт.
Примеры:
- Мы сделали много работы и, однако, хотим взять новые задания.
- У нее было мало времени, и, однако, она многое успела.
— Если «однако» употребляется с восклицательной интонацией со значением удивления, то это междометие, оно отделяется запятой или восклицательным знаком, — добавляет Елена Павлова.
Примеры:
- Однако! Ему дали премию по результатам работы.
- Она снова собирается в отпуск? Однако!
Когда при союзе «однако» запятые ставить не нужно
— Пожалуй, самым трудным моментом для постановки знака препинания является позиция «однако» в начале предложения, — считает Елена Павлова. — Необходимо запомнить: вводное слово «однако» не может находиться в такой позиции. Запятая после него в начале предложения возможна только в том случае, если далее следует обособленный член предложения или «однако» выступает в роли междометия.
Примеры:
- Однако мне не хочется, чтобы он приходил.
- Такие ситуации повторяются часто. Однако это не значит, что мы ничего с ними не делаем.
Примеры предложений с союзом и междометием «однако»
Когда знакомое слово часто мелькает в тексте, не всегда обращаешь внимание, какие знаки препинания его сопровождают. Тем более когда они меняются в зависимости от контекста. Привели примеры предложений со словом «однако», чтобы проще было понять и запомнить расстановку запятых.
- Однако он не пришел на встречу.
- Родители планировали поездку, однако обстоятельства изменились.
- Он уверен в своей правоте, однако!
- Я люблю читать книги, однако у меня сейчас нет времени.
- Я, однако, долго изучал этот вопрос и разбираюсь в нем лучше тебя.
- Мы надеялись на хорошую погоду, однако прогноз оказался неверным.
- Сотрудники столкнулись с непредвиденными трудностями. Однако это не помешало им сдать проект в срок.
- Она совсем не разбирается в кулинарии и, однако, готовит вкусные блюда.
- Я купил билет на концерт, однако не смог пойти из-за других дел.
- Однако! Почему ты решил, что это так?
- Эта пара была против и, однако, решила уступить.
Почему постановка запятых при слове «однако» вызывает затруднения
Это слово играет в тексте разную роль: может выступать в качестве вводной конструкции, междометия или союза. В одних случаях будет стоять запятая, а в других — она не нужна. Чтобы выбрать верный знак препинания, нужно учитывать, на каком месте в предложении стоит «однако» и в каком контексте употребляется.
Запутаться в неоднозначных правилах легко. Некоторые запоминают только один вариант постановки знаков препинания и либо всегда обособляют «однако», либо совсем не пишут возле него запятых. Такая пунктуация, расставленная невпопад, может изменить смысл предложения и испортить общее впечатление о тексте.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
В русском языке есть немало неоднозначных правил пунктуации. Тем, кто хочет писать грамотно, нужно запоминать разные варианты использования предлогов и союзов в словосочетаниях и предложениях, а также не забывать об исключениях. Собрали несколько распространенных ошибок с запятыми, которые встречаются чаще всего и вызывают больше всего трудностей.
- Запятая перед «чем» не нужна, если нет сравнения. Сравнительный оборот включает два понятия, которые связаны с помощью слова «чем». Например: «роман больше, чем повесть». Если никакого сравнения в предложении нет, то и запятая не ставится: «Я привела не менее чем 15 примеров».
- Запятая перед «благодаря» нужна, только если слово выступает в качестве деепричастия. Если это предлог, то знак препинания не нужен. Сравните: «Он победил благодаря упорству», но «Он выступил с речью, благодаря своих соперников за мужество».
- В устойчивых выражениях запятые не ставятся. К ним относятся следующие словосочетания: «ни больше ни меньше», «ни хорошо ни плохо», «мало где» и другие.
- Запятая перед «как» не ставится, если слово входит в состав сказуемого. В таком предложении должно отсутствовать сравнение, а союз можно заменить на словосочетание «в качестве». Например: «Он известен всем как ответственный работник».
Список источников
1. Шанский Н., Боброва Т. Школьный этимологический словарь русского языка. 2004.
2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 2006.
3. Атаева Е. Синтаксические построения со словом «однако» и вопрос о его семантике. Автореферат кандидатской диссертации. 1998.
Эксперт: Елена Павлова, онлайн-репетитор по русскому языку, эксперт ОГЭ и ЕГЭ