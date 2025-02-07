«Однако»: нужна запятая или нет

Это слово играет в тексте разную роль: может выступать в качестве вводной конструкции, междометия или союза. В одних случаях будет стоять запятая, а в других — она не нужна. Чтобы выбрать верный знак препинания, нужно учитывать, на каком месте в предложении стоит «однако» и в каком контексте употребляется.