Одна страна Латинской Америки внезапно стала доступнее по цене для россиян

В АТОР добавили, что ближайший рейс Conviasa из Москвы запланирован на 22 декабря. Цены на пакетные туры с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинаются от 219,6 тысячи рублей на двоих. Отдых в отеле с системой «все включено» обойдется чуть дороже — от 231,5 тысячи рублей на двоих.